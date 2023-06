Višković: Vlada sedam dana ranije isplatila dug za bečke obveznice

BANJALUKA - Premijer Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da je Vlada Srpske danas, sedam dana prije roka, ispunila svoje obaveze i otplatila 336 miliona KM za obveznice koje su 2018. godine podignute na Bečkoj berzi.

"Želim da obavijestim javnost da smo dobili zvaničnu potvrdu iz Beča da je novac već na njihovim računima - 336 miliona KM. Danas je 22. jun, što znači da je Vlada Srpske sedam dana prije roka ispunila svoje obaveze", rekao je Višković Srni.

Višković je podsjetio da se u prethodnom periodu dosta spekulisalo o tome da Republika Srpske nema kapacitet da izmiruje svoje obaveze, dok su, kako kaže, dušebrižnici prognozirali da će 28. juna bankrotirati, odnosno da neće moći da otplati obveznice koje su 2018. godine podignute na Bečkoj berzi, prenosi "Srna".

"Nije mi bio problem kada to govore ljudi iz Sarajeva ili kada to govore ljudi iz nekih ambasada, ali je vrijeđalo inteligenciju kada to govore ljudi iz Republike Srpske koji su se na neki način radovali da Srpska ne ispuni svoje obaveze. Međutim, moram ih sve razočarati", rekao je Višković.

On je istakao da će Vlada Srpske ispunjavati sve budžetske obaveze i u narednom periodu bez ikakvog zastoja.

"Republika Srpska je finansijski stabilna i likvidna i poruka građanima je da slušaju predstavnike institucija, a ovi dušebrižnici mogu sada ići na godišnji odmor", rekao je Višković.