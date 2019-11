Višković: Za izvještaj Agencije za akreditaciju glasao i srpski ministar

BRČKO - Premijer Republike Srpske Radovan Višković izjavio je danas u Brčkom da bi bilo logično da Savjet ministara u tehničkom mandatu uskrati povjerenje direktoru Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH, ali je taj savjet ministara na telefonskoj sjednici usvojio izvještaj Agencije, za koji je glasao čak i jedan od srpskih ministara.

Prema njegovim riječima, od tri srpska ministra, dvojica nisu glasala, ali jedan jeste i izvještaj je usvojen.

"Pa to je smiješno. Ustvari da nije žalosno, bilo bi smiješno", istakao je Višković, koji nije želio da pominje o kojem srpskom ministru je riječ.

Srna saznaje da je za izvještaj glasao Mirko Šarović /SDS/, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa.

Višković je naglasio da se taj izvještaj zakonski nije mogao naći na sjednici Savjeta ministara u tehničkom mandatu, jer ga je trebao poslati Upravni odbor Agencije za akreditaciju, koga nema jer srpski predstavnici ne rade u tom odboru.

"E to nam je Savjet ministara, to nam je BiH, to nam je opozicija... Neka oni samo rade svoj dio posla u skladu sa Ustavom i zakonom, a nas neka puste da radimo naš posao u skladu sa Ustavom i zakonom", poručio je Višković, podsjetivši da Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH godinu dana osporava akreditacija dva državna univerziteta u Republici Srpskoj, kao i da je Srpska povukla svoje članove iz Upravnog odbora te agencije.

Govoreći o provjeri diploma koju je zatražila Vlada Srpske od Republičke prosvjetne inspekcije, Višković je istakao je da je to redovna aktivnost koja će biti nastavljena i da se sve radi u skadu sa zakonom.

"Prije nekoliko dana poslata je na provjeru prva grupa od nekih 30 diploma. Ne očekujem spektakularne rezultate, jer je to redovan proces. Svaki direktor, rukovodilac može da provjeri diplome zaposlenih i mi to radimo redovno i u skladu sa zakonom", rekao je Višković novinarima u Brčkom.

On je naglasio da je za takvu provjeru nadležna jedino Republička prosvjetna inspekcija.