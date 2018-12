Višković: Za potpredsjednika NS RS predlažemo Željku Stojičić

BANJALUKA - Radovan Višković, predsjednik Kluba poslanika SNSD nakon sastanka sa Nedeljkom Čubrilovićem predsjednikom NS RS i Spomenkom Stevanović, poslanikom Nezavisnog demokratskog kluba, rekao je da je njegova obaveza da razgovara sa svima te da je bilo riječi i o učešću u novoj Vladi Republike Srpske.

Takođe rekao je da je bilo riječi i o nastavku sjednice NS RS na kojoj bi se trebali izabrati i potpredsjednici NS RS i da je kandidat ispred SNSD za tu funkciji predložio Željku Stojičić i da ne vidi razloga da se ona ne izabere.

Višković je rekao i to da će se zalagati i za to da se mijenja Ustav RS i to da se primenjuje popis iz 2013. godine te da u tom slučaju u Vladi RS ne bi bio odnos kakav je danas, a to je da u Vladi bude 8 srpskih, pet bošnjačkih i tri hrvatska ministarstva.

Stevanovićeva nakon sastanka sa Viškovićem rekla je da je postignuta saglasnost oko prioriteta i ciljeva, posebno oko realnog sektora, te da je mandatar u daleko boljoj situaciji nego što je to bilo ranije i da je sigurna da će ovo biti jedna od najuspješnijih Vlada.