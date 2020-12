Višković: Za povećanje penzija planirano do 40 miliona KM

BANJALUKA - Premijer Republike Srpske Radovan Višković rekao je u Narodnoj skupštini da će penzije od početka naredne godine biti uvećane u okviru redovnog zakonskog usklađivanja, te da je za te potrebe planirano do 40 miliona KM.

"U ovom momentu to je povećanje nešto više od tri odsto za šta je potrebno 39 ili 40 miliona koji su predviđeni u budžetu. O tome ne treba polemisati", rekao je Višković tokom poslaničke rasprave u Narodnoj skupštini o Prijedlogu budžeta Republike Srpske za 2021. godinu, koji se razmatra po hitnom postupku i iznosi 3,795 milijardi KM.

On je rekao da oni koji su na birou za zapošljavanje završili usljed posljedica pandemije virusa korona primaju mjesečno iz te ustanove od 400 do 900 KM, i u rasponu do dvije godine.

"Mi smo u 2019. godini potrošili za to 11 miliona KM, a do danas 23 miliona. To se redovno isplaćuje i to je doprinos Srpske prema tim ljudima", rekao je Višković.

Premijer je rekao da primanja iz budžeta, kada je riječ o boračkim kategorijama, trebaju imati oni koji to zaista zaslužuju, jer su i u Boračkoj organizaciji Srpske priznali da ima onih koji nepravedno primaju određena sredstva.

"I danas uz određene svjedoke kojekakve institucije proizvode borce i daju neka rješenja i sa tim se mora stati", rekao je Višković.

On je rekao da je u tom smislu dogovoreno i formiranje zajedničke radne grupe koja će razmatrati pitanja važna za boračke kategorije, te da bi trebali sačiniti i borački registar.

Višković je rekao da su predstavnici boraca tražili više od 30 miliona KM u novom budžetu, po pitanju invalidnina, rješavanja statusa nezaposlenih, učešća u vezi sa godišnjim boračkim dodatkom i slično.

On je rekao da godišnji borački dodatak ne trebaju primati ljudi na funkcijama i slično, dok demobilisani borci nemaju ništa, a stvarali su Srpsku.

"Kada bi se to riješilo demobilisani nezaposleni borci dobili bi godišnji borački dodatak znatno veći od sadašnjih 150 KM i to bi imalo smisla. Kada podijelimo 12 miliona KM za tu svrhu, šta smo dobili? Nezadovoljne ljude koji sa 150 KM ne mogu ništa riješiti, a isti dodatak su dobili i ljudi koji imaju velike penzije i slično", poručio je Višković.

Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Željka Stojičić ocijenila je da prijedlog budžeta Srpske za narednu godinu kvalitetno sačinjen u teškim uslovima koje je donijela pandemija virusa korona.

Stojičićeva, koja je i poslanik SNSD-a, rekla je da budžet Srpske sadrži mjere koje će biti primijenjene u zdravstvenom sektoru, što je od nemjerljivog značaja.

"Mjere će biti ciljane kako bi privreda, ali i zdravstvo bili očuvani. Planirano je i povećanje penzija, što je značajno ako se imaju u vidu posljedice pandemije“, rekla je Stojičićeva.