Višković: Za stvari koje su ključne za građane nema sagovornika na drugoj strani

SARAJEVO - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da zbog neformiranja novog saziva Savjeta ministara nema sagovornika na drugoj strani za ključna pitanja za građane BiH.

Navodeći da skoro da nema saradnje sa Savjetom ministara, Višković je u izjavi za televiziju N1 podsjetio da aktuelni Savjet ministara radi u tehničkom mandatu, bez definisane skupštinske većine, i obavlja samo neke poslove koje mora da radi da ne bi došlo do zastoja.

"A, o nekim stvarima koje su ključne za građane BiH, o novim infrastrukturnim projektima, kadrovskim, zakonskim rješenjima, naprosto nemate sagovornika na drugoj strani", zaključio je Višković.

Predsjednik Vlade Srpske dodao je da bi zastoj u formiranju i radu institucija BiH mogao da se odrazi i na odobravanje zaduženja Srpske za finansiranje izgradnje auto-puta na Koridoru "5c".

"Procedura za odobrenje tog kredita je poslije usvajanja na Narodnoj skupštini i Vijeću naroda Republike Srpske da to ide u Parlamentarnu skupštinu BiH. Kad će početi raditi - vidjećemo, ali prema nekim informacijama koje dolaze iz Sarajeva, to zaista nije u kratkom roku", zaključio je Višković.

Govoreći o problemima u "Elektroprenosu BiH" Višković je upozorio da su problemi u ovom preduzeću više nego alarmantni za sva tri naroda i oba entiteta.

"Tamo leži oko 170 miliona KM već 18 mjeseci. To se nigdje ne ulaže. To nisu pare za budžet, to su pare za investicije", rekao je predsjednik Vlade Srpske, ističući da bi, ako se danas ne ulaže, posljedice na dotrajaloj energetskoj mreži mogle biti vidljive već za šest mjeseci.

Prema njegovim riječima, energetska mreža u nekim je mjestima dovedena do zasićenja, a kao primjer naveo je Banjaluku.

"Zastoj koji se desio s tim investicijama zatekao je Banjaluku koja je trebalo da gradi novu trafostanicu. Sve procedure su bile sprovedene i taman da počne da se gradi, nastao je zastoj i već 18 mjeseci ništa. Postojeće dvije stanice rade u vršnom opterećenju, što znači da svaki novi proizvodni i bilo kakav pogon u Banjaluci, ako bi se poštovale procedure, ne bi mogao dobiti saglasnost na priključenje na energetsku mrežu", objasnio je Višković.

On je naglasio da postojeće dvije trafostanice u Banjaluci mogu u svakom momentu otkazati, što bi značilo mrak za ovaj grad.