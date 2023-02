Višković: Želimo čvršću saradnju sa našom dijasporom

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je da će fokus Vlade u narednom periodu biti definisanje strateških opredjeljenja i smjernica u djelovanju prema našoj dijaspori, koja je najbolji ambasador u svijetu.

"U tom smislu, posredstvom predstavništava Republike Srpske, pozvaćemo naše ljude koji žive u inostranstvu i tamo imaju svoje biznise, kao i druge predstavnike naših iseljenika, da organizujemo sastanke, razgovaramo, te da upoznamo naše ljude o značajnim prednostima i povoljnostima prilikom investiranja u Republici Srpskoj", naglasio je Višković.

On je ukazao da će ulaganje u Srpskoj biti vrlo isplativo svima koji se odluče da ulažu i zbog toga će im biti predstavljeni svi benefiti koje njihovi biznisi mogu da imaju u Srpskoj.

"Želimo da našu poslovnu dijasporu upoznamo sa stimulativnim poreskim stopama u Republici Srpskoj, povoljnim troškovima poslovanja, podsticajima koje Vlada daje poslodavcima za nova zapošljavanja i uvođenje novih tehnologija u proizvodni proces, kao i drugim olakšicama prilikom investiranja", rekao je Višković za kanadski list "Slovo".

On je naglasio da je povoljna cijena električne energije jedan od najvažnijih prednosti Republike Srpske, kao i povoljan geografski položaj, blizina granice sa EU i auto-putevi koji su izgrađeni i novi koji se grade povezuju Republiku Srpsku sa regionom modernim i sigurnim saobraćajnicama za nesmetan, siguran i brz prevoz robe.

Osvrćući se na poresku politiku, Višković je pojasnio da ukupni efekti poreskog rasterećenja rada iznose oko 415 miliona KM godišnje, što praktično znači da se Vlada Republike Srpske godišnje odriče tog iznosa u korist radnika.

"Ujedno, u posmatranom periodu, poreski klin, koji odražava poresko opterećenje, odnosno učešće poreza i doprinosa u bruto plati, smanjio se sa 38,5 odsto na 34,1 odsto, posmatrano za neto platu od 1.000 KM. Poređenja radi, poreski klin u Srbiji iznosi 38,1 odsto, Hrvatskoj 39,2 odsto, a u FBiH 42,6 odsto posmatrano za prosječnu platu. Kod poreza na dobit izvršeno je proširenje olakšice po osnovu ulaganja u proizvodnju, čime se Budžet godišnje odriče oko 5,4 miliona KM u korist poslovnih subjekata", precizirao je Višković.

Prema njegovim riječima, u prethodne tri godine na ovaj način je rasterećena privreda za oko 16 miliona KM, a u oblasti neporeskih prihoda ukinuto je nekoliko veoma značajnih davanja, tako da je ukupan efekat smanjenja neporeskih davanja 30,5 miliona KM na godišnjem nivou, tako da su i ta sredstva ostala privredi i građanima.

"Takođe, u prethodnom periodu je urađen i značajan iskorak u smanjenju neporeskih davanja kroz ukidanje posebne republičke takse, smanjenja pojedinih komunalnih naknada, te sudskih i administrativnih taksi, što je poslovnoj zajednici, na godišnjem nivou, donijelo ukupne uštede od oko 30 miliona KM. U narednom periodu planirano je da se nastavi sa analizama i da se izvrši dodatno rasterećenje privrede i stanovništva putem smanjenja, ukidanja ili drugačijeg obračuna pojedinih neporeskih davanja", istakao je premijer, prenosi Srna.

On je naglasio da je jačanje veza sa našim ljudima u dijaspori važno za sve, ne samo radi unapređenja poslovnih veza i ekonomskog prosperiteta, već da se i kao sunarodnici koji žive širom svijeta još jače i prisnije povežemo, prvenstveno zbog generacija koje dolaze, a koje treba da ostanu u kontaktu sa otadžbinom i podnebljem s kojeg su potekli njihovi roditelji i njihovi preci.

"Jačanjem bratskih i prijateljskih veza na najbolji način šaljemo snažnu poruku zajedništva cjelokupnog srpskog naroda na svim prostorima na kojima on danas živi širom svijeta. Naše bratske i prijateljske veze i naše jedinstvo su jasna poruka da srpski narod, ma gdje živio, ne smije da zaboravi svoje korijene i istoriju", naglasio je Višković.

On je dodao da srpski narod i danas trpi mnoge pritiske, koji nisu prestajali koroz cijelu njegovu istoriju, te da svi zajedno moramo čvrsto da vjerujemo u našu slobodu, a nju možemo da sačuvamo samo ako smo složni i jedinstveni.

"Moramo da čuvamo svoj identitet, jezik i pismo, svoju vjeru i svetinje, ma gdje se nalazili, i zbog toga je jedinstvo svih Srba zadatak kojem svi zajedno moramo da budemo duboko posvećeni", poručio je Višković.

On je rekao da je Republika Srpska politički potpuno stabilna i spremna da u punom demokratskom kapacitetu odgovori na sve izazove pred kojima se nalazi.

Jedan od najboljih dokaza ovog demokratskog kapaciteta, dodao je on, jeste činjenica da je Republika Srpska i nakon nedavnih opštih izbora, i po ko zna koji put do sada prva formirala svoje organe izvršne i zakonodavne vlasti što, nažalost, nije slučaj i na svim nivoima vlasti u BiH.

Primjera radi, napominje Višković, Vlada Federacije BiH već u dva izborna kruga, djeluje u takozvanom tehničkom mandatu zbog nemogućnosti političkih subjekata u tom entitetu da se dogovore o formiranju izvršne vlasti.

"Evo, i sada, u ovom momentu, iako je od opštih izbora u BiH prošlo gotovo četiri mjeseca, Vlada Federacije još nije formirana i neizvjesno je kada će biti. U svjetlu pomenutih dešavanja, sasvim je jasno da je politički sistem u Republici Srpskoj zreo i efikasan, da je dosegao svoj puni demokratski potencijal, što je od presudnog značaja da bismo se, snagom i legimitetom naših institucija, mogli da suprotstavimo izazovima i iskušenjima koja se svakodnevno nadvijaju nad Republikom Srpskom", naglasio je Višković.

Kada govori o izazovima, Višković navodi da tu, prije svega, misli na kontinuirane pokušaje da se Republici Srpskoj, od političkih krugova iz Sarajeva i pojedinih predstavnika međunarodne zajednice, umanje njena neprikosnovena prava koja su joj garantovana Dejtonskim mirovnim sporazumom, da se ona minorizuje u odlučivanju po svim važnim pitanjima vezanim za procese u BiH, da se razvlasti i pretvori u praznu ljušturu bez sadržaja.

"To nikako nećemo dozvoliti i ta borba za očuvanje Srpske u njenom punom dejtonskom kapacitetu od početka je najvažniji prioritet i zavjet ove generacije političara koja vodi Republiku Srpsku. Republika Srpska se zalaže za dosljedno poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, ni manje, ni više od toga. Tražićemo i radićemo na tome da se sva, nezakonito i neustavno, prenesena ovlašćenja Republike Srpske na nivo BiH vrate Srpskoj i od toga nećemo odustati. U BiH sva otvorena pitanja treba i moguće je rješavati dogovorom u otvorenom dijalogu. Samo na taj način možemo unaprijediti društvo u kojem živimo i živote naših građana", istakao je Višković.

Govoreći o ekonomskoj situaciju u Srpskoj, Višković je za kanadski list "Slovo" rekao da su svi ekonomski pokazatelji pozitivni, te da je na tu činjenicu izuzetno ponosan, s obzirom na turbulentan period koji smo kao društvo prošli i još prolazimo, najprije zbog pandemije virusa korona, a sada i zbog aktuelne globalne finansijske krize izazvane rusko-ukrajinskim sukobom.

"Naš ekonomski rast prati i veliki investicioni ciklus koji je u zamahu i koji se prvenstveno odnosi na ulaganja u velike energetske projekte, izgradnju mreže auto-puteva i brzih puteva, te izgradnju novih, modernih, bolničkih objekata. U ovom momentu Republika Srpska ima više milijardi ugovorenih investicija i one će biti osnovni pokretač našeg privrednog razvoja u narednom periodu. Investicije u projekte iz oblasti energetike dovešće do povećanja izvoza Republike Srpske i obezbjediti dodatnu energetsku stabilnost Republike Srpske", naglasio je Višković.

Tu je, kaže Višković, prije svega, riječ o najvažnijim projektima iz ove oblasti kao što su hidroelektrane "Dabar", "Buk Bijela", "Foča", "Paunci", "Bistrica", te izgradnja solarnih i vjetroelektrana.

"Investicioni projekti iz oblasti saobraćajne infrastrukture povećaće konkurentnost privrede Republike Srpske i unaprijediti životni standard naših građana i tu je riječ o izgradnji mreže auto-puteva, brzih puteva, obilaznica oko većih gradova, mostova, te rehabilitaciji postojeće putne i željezničke mreže, kao i restrukturiranju i modernizaciji željezničke infrastrukture", naveo je Višković.

On je istakao nekoliko projekata, a to su most na rijeci Savi kod Gradiške, auto-put Banjaluka – Prijedor, auto-put na Koridoru "Pet ce", auto-put od Vukosavlja, preko Brčkog do Bijeljine i granice sa Srbijom, te izrada projektno-tehničke dokumentacije za brze puteve Bijeljina – Zvornik – Sokolac, zatim Istočno Sarajevo – Višegrad – Vardište, te brzi put od Višegrada prema Trebinju, izgradnja magistralnog puta Foča – Šćepan Polje sa međudržavnim mostom, kao i magistralnog puta Foča – Tjentište sa mostom preko rijeke Drine.