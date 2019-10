Višković bi više volio da prvi bude završen most na Rači

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da nema razvoja bez moderne putne infrastrukture, navodeći da će izgradnja mostova na rijeci Savi u Gradišci i kod Rače omogućiti bolju komunikaciju privrednika, te da od toga niko ne može imati štetu, već svi mogu imati korist.

Osvrćući se na činjenicu da je rok za izgradnju dva mosta identičan, Višković je istakao da bi više volio da prvi bude završen most na Rači, ali da bi, posmatrajući objektivno, most u Gradišci trebao prije biti sagrađen i u upotrebi, budući da je autoput od Banjaluke do Gradiške završen prije nekoliko godina.

"Autoput je čekao ovaj most, procedura je dugo trajala, ali dobro je da smo došli u poziciju da to pitanje bude riješeno. Dobri odnosi koje je srpski član Predsjedništva BiH (Milorad Dodik) gradio sa predstavnicima hrvatskog naroda u BiH su doprinijeli da se i Hrvatska odobrovolji i da poslije toliko godina čekanja dođemo u poziciju da sutra imamo zvaničan početak izgradnje mosta u Gradišci", rekao je Višković večeras za RTRS.

Prema njegovim riječlima, taj most je izuzetno važan za infrastrukturu Republike Srpske jer će ona, a time i BiH biti otvorena prema EU.

"Taj most će biti najbolja konekcija BiH prema Evropi i sa tim mostom svih 120 kilometara auto-puta u Srpskoj će imati smisao. Dugo godina nas je opozicija prozivala da smo gradili auto-put koji ne vodi nigdje, a sada će taj auto-put voditi ka Evropi. To je cilj i Republike Srpske", kaže Višković.

Premijer Srpske je precizirao da će građani Srpske tako lakše moći putovati u Evropu, a Evropljani lakše dolaziti na ove prostore i investirati, te otvarati nove pogone i radna mjesta.

"Izgradnjom infrastrukture i komunikacija otvaraju se mogućnosti za ostala ulaganja. Nema razvoja zemlje ako ona nema razvijenu putnu infrastrukturu. Moramo se povezati sa ostatkom svijeta da bi i oni dolazili kod nas", poručio je Višković.

Prema njegovim riječima, izgradnja mosta u Gradišci biće i pod budnim okom Brisela.

"Nadzor nad izgradnjom obavljaće konzorcijum koji čine hrvatska i njemačka kompanije, a Hrvatska i NJemačka su članice EU. Osim toga, EU je za izgradnju tog mosta odobrila 6,8 miliona evra grant sredstava. To je argument više da kontrolišu izgradnju mosta, a to je dobro za sve", naglasio je Višković.

Govoreći o trilateralnom sastanku lidera BiH, Srbije i Turske u Beogradu na kojem je dogovorena izgradnja auto-puta Beograd-Sarajevo, Višković je istakao da su poslate jasne poruke, te da je pozitivno da su hrvatski i bošnjački članovi Predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik DŽaferović prvi put bili u situaciji da pošalju poruke povezivanja i zajedničkog života, a ne da, kao do sada, optužuju druge.

"I most na Rači, kao i most u Gradišci, povezuje države i narode, te omogućava bolju komunikaciju i da privrednici lakše i bolje sarađuju. Od ovoga niko ne može imati štetu, već svi mogu imati korist", ocijenio je Višković.

On je dodao da će most kod Rače graditi kompanija iz Turske, a da će radove u potpunosti finansirati Srbija.

Višković je dodao da Srbija želi da pomogne Srpskoj i tako što bi izgradila 18 kilometara auto-puta od Rače do Bijeljine.

"Kada sagrade dio auto-puta kroz Srbiju i završe most kod Rače preći će u Srpsku i nastaviti gradnju auto-puta sigurno do Bijeljine, a ima razmišljanja da to bude produženo i van Bijeljine", dodao je on.

On je napomenuo da će Srbija u potpunosti finansirati izgradnju zajedničkog carinskog terminala sa BiH, koji će biti na teritoriji Srbije, te dodao da će na mostu biti postavljen i cjevovod, da bi se Srpska u budućnosti mogla povezati na gasovod u Srbiji.

Višković kaže da je u četiri-pet opština u Srpskoj u toku javna rasprava o planu parcelacije za izgradnju auto-puta od Doboja do Rače.

"Već na sljedećoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, vjerovatno, ćemo imati plan parcelacije da bismo mogli ući u eksproprijaciju zemljišta i ostale poslove. Sigurno ćemo do proljeća biti spremni da krenemo u eksproprijaciju od Rače prema Bijeljini, Brčkom i Doboju i da spremno dočekamo pomoć Srbije", kaže Višković.

On je ocijenio da je ta pomoć više nego značajna i poruka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i građana Srbije građanima BiH da oni žele dobre odnose, mir, saradnju i povezivanje, a ne ono za šta su ih godinama optuživali iz Sarajeva.

"Ovim je demaskirana politika Sarajeva, Srbije i Srpske i sada se konačno zna ko ima kakvu namjeru, ko želi da gradi, a ko da razgrađuje", naveo je Višković.

On je najavio da će ovih dana biti parafiran međudržavni sporazum između BiH i Srbije za izgradnju mosta kod Rače, te da će to učiniti Predsjedništvo i Savjet ministara u tehničkom mandatu, a verifikacija u Parlamentarnoj skupštini BiH biće obavljena kada bude formiran novi Savjet ministara i Parlamentarna skupština bude u punom kapacitetu.

"Međudržavni sporazum će omogućiti Srbiji da dobije građevinsku dozvolu za most, određena je kontakt-tačka tako da neformiranje Savjeta ministara i nerad Parlamentarne skupštine BiH neće zaustaviti ovaj projekat. U Beogradu je pronađen kompromis da ne moramo čekati formiranje Savjeta ministara i početak rada Parlamentarne skupštine BiH. Ovo što je urađeno u Beogradu govori i nama u BiH da se možemo dogovoriti kada želimo da se dogovorimo", kaže Višković.

Višković: Savjet ministara moguće formirati za dan ako nema uslovljavanja

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković istakao je da Savjet ministara može biti formiran u toku jednog dana ili kada god strane u BiH, a prije svega stranke pobjednice izbora, to žele da učine bez uslovljavanja.

"Sve dok neka strana želi uslovljavati neku drugu, to se neće desiti. Ukoliko svi shvate da Savjet ministara treba Federaciji BiH koliko i Republici Srpskoj, da treba jednom, drugom i trećem narodu, da trenutna blokada nanosi štetu svim narodima u BiH, i jednom i drugom entitetu, onda će odustati od uslovljavanja", rekao je Višković.

On je naveo da čak i predstavnici evropske zajednice postavljaju pitanje zašto se ne pristupi formiranju Savjeta ministara, a potom pregovorima o godišnjem nacionalnom planu za članstvo u NATO-u i drugim otvorenim pitanjima.

"Očito je da pojedini političari iz Sarajeva misle da će Srpska odustati od svojih stavova. Nema od toga ništa! Imamo rezoluciju Narodne skupštine Republike Srpske o vojnoj neutralnosti i svi predstavnici Srpske su obavezni da je poštuju. Ne može niko iz Sarajeva očekivati da neki predstavnik Srpske zanemari tu rezoluciju. Nikada nisam volio koristiti termin izdaja, ali to bi zaista bila izdaja", rekao je Višković za RTRS.

Govoreći o radu Vlade Srpske i pokretanju odgovornosti i smjenama u menadžmentu javnih preduzeća koja imaju loše rezultate, Višković je naglasio da je pozvao direktora "Šuma Republike Srpske" i saopštio mu da je on završio svoj dio posla, a da od njega očekuje nastavak.

"Na tome ću istrajati. Sljedeći po toj odgovornosti su uprava preduzeća i Nadzorni odbor. Ne želim da se 24 časa dnevno i 30 dana u mjesecu bavim javnim preduzećem, šumskim gazdinstvima i njihovim problemima. Očekujem da to radi uprava javnog preduzeća. Od menadžmenta očekujem dalje poteze, a da ne bi bila priča samo o `Šumama` tako je sa svima", kaže Višković.

On je poručio da će tražiti red, rad i disciplinu, te pozitivne poslovne rezultate.

"Negativni rezultati mogu samo biti posljedica više sile, a nikako ljudskog faktora", naglasio je Višković.