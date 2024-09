Višković komentarisao informaciju da je OBA pripremala likvidaciju Dodika i Vučića

VLASENICA - Premijer Republike Srpske Radovan Višković rekao je da je "znao da je Obavještajno-bezbjednosna agencija (OBA) BiH u vrijeme Osmana Mehmedagića pripremala likvidaciju predsjednika Srpske i Srbije Milorada Dodika i Aleksandra Vučića - dva ključna čovjeka u srpskom narodu, te naveo da Mehmedagić više nije direktor OBA, ali da potencijalna prijetnja i dalje postoji".

"Znao sam za tu informaciju. Ta informacija nije od juče, nego je saopštena u ovom momentu. Birao se momenat kada će ona biti saopštena. Imali smo, zahvaljujući našim prijateljima, informacije na vrijeme, i to se nije desilo. Ali, nije ništa isključeno i nemojte se zavaravati da je to ad akta", rekao je Višković novinarima u Vlasenici.

On je dodao da je ta informacija došla u vrijeme kada je prvi put povećan stepen bezbjednosti za izabrane zvaničnike u Republici Srpskoj, i zgrade Vlade i Palate predsjednika.

"Čak su u to su bile umiješane i neke strane službe. Znači, oni to nisu mogli izvesti sami kao pojedici. Organizacija cijelog tog nemilog događaja je išla upravo tako kako je rečeno. Tu je bila i pomoć stranih obavještajnih službi", naveo je Višković.

On je istakao da se to nije odnosilo personalno na Milorada Dodika i Aleksandra Vučića, nego na dva ključna čovjeka u srpskom narodu – na predsjednika Srbije i predsjednika Republike Srpske, bez obzira ko se u tom momentu nalazio na toj poziciji.

Višković je dodao da je ta prijetnja bila usmjerena prije na to da institucionalno oslabi instituciju jedne zemlje.

"Ne daj Bože, kada uspijete da nanesete takvu vrstu štete jednoj državi, da predsjednika na neki način neutrališete, onda ste vi tu zemlju doveli u izuzetno tešku poziciju", rekao je Višković, prenosi Srna.

On je ponovio da Mehmedagić više nije direktor OBA, ali da i dalje postoji potencijalna prijetnja. Zato je, rekao je Višković, važna Deklaracija Svesrpskog sabora gdje su Srbija i Srpska u jednom od 50 zaključaka jedno pitanje posvetile bezbjednosnom aspektu srpskog naroda gdje god živio.

"Nije samo ugrožena bezbjednost pojedinaca koji obavljaju najveće funkcije. Vidite da od Kosova i Metohije do Federacije BiH, i, zašto ne reći, i Hrvatske, pa do nekih drugih zemalja koje su čak članice EU, bezbjednost srpskog naroda nije na zavidnom nivou. Prema tome, imamo ugrožene naše ljude, naše porodice. Sve je to paket aranžman obračuna sa Srbima bez obzira gdje oni žive u ovom momentu", ukazao je Višković.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je u podkastu SRNE da je opšte poznato da je Obavještajno-bezbjednosna agencija OBA BiH planirala atentat na njega i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, te da je to jedan od razloga zašto je bivši direktor OBA Osman Mehmedagić Osmica u zatvoru.

