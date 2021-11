Višković o nabavci kiseonika: Nismo dozvolili da ugroze živote ljudi

BANJALUKA - Sve u vezi sa kiseonikom je bila projektovana, smišljena i kreirana afera sa ciljem da se optuži vlast i naš zdravstveni sistem, ali ono što je za mene morbidno, jeste da njeni kreatori nisu prezali od toga da neko plati životom, kaže predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković.

On u razgovoru za "Glas Srpske" ističe da je i kao čovjek i kao premijer Srpske ponosan što Vlada to nije dozvolila.

"Pokazali smo i dokazali da koristimo kiseonik koji po standardima odgovara medicinskom i da su pacijenti dobili kiseonik potrebnog kvaliteta. Posljednji događaji su potvrdili da smo sve vrijeme bili u pravu, a evo sada je to praktično potvrdio i sam direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH Aleksandar Zolak", kaže Višković.

On objašnjava da je Zolak, nakon što je poplavljena punionica kompanije "Meser" u Rajlovcu, zatražio od Ministarstva civilnih poslova i Savjeta ministara BiH hitno rješenje problema, ističući da Vlada Srpske isto to traži posljednja dva mjeseca.

"Sada kada smo došli u situaciju da, pod znacima navoda, više nema ko da puni kiseonik, svjedočimo hitnoj reakciji Agencije za lijekove i njenog direktora koji praktično traži da se hitno izda dozvola da se to privremeno radi u Mostaru ili Zenici. Republika Srpska to traži posljednja dva mjeseca i gospodin Zolak je bio kategoričan da to ne može, čak je izjavljivao da dok je on živ, neće izdati takvu dozvolu. I šta se sada dešava? Isti taj Zolak, sada kada je u pitanju 'Meser', traži hitno rješenje problema", kaže Višković.

On precizira da se punionica u Mostaru ni po čemu ne razlikuje od punionica u Laktašima, Petrovu ili Bijeljini, ističući da nije protiv toga da se to dozvoli, jer, kako kaže, nema drugog izbora.

"Zato sam stalno i slao poruke da neki propis ne može biti važniji od ljudskih života. Veoma je štetno i opasno da se opskrbljivanje zdravstvenih ustanova kiseonikom koji u ovom trenutku znači život za mnoge ljude ne samo u Srpskoj već u cijeloj BiH svedete na jednu firmu. Da se bilo šta desi, da dođe do havarije u toj firmi kao što je sada poplava, da nestane struje ili da svi ljudi u toj firmi obole od korone, mi dolazimo u situaciju da već sljedeći dan nemamo kiseonika. Kao da niko u Agenciji za lijekove ne razmišlja o tome da je pacijentima taj kiseonik neophodan", kaže Višković.

Na pitanje o nedavnom usvajanju zakona koji predviđa ponovno formiranje Agencije za lijekove i medicinska sredstva RS, Višković kaže da se može usvojiti idealno zakonsko rješenje, ali ako se situacija ne promijeni, on pita da li trebamo kao slijepci braniti nešto što je u ranijim uslovima bilo idealno, a sada ugrožava živote i zdravlje ili pristupiti promjeni tog propisa i njegovom prilagođavanju novonastaloj situaciji.

"Da Zolak ima imalo morala, on je trebao sam, a pogotovo kada je došao zahtjev iz Republike Srpske, da reaguje kao čovjek i ljekar, da kaže “ovi ljudi su u pravu, došlo je do korone i do deset puta veće potrošnje kiseonika, ne smijemo nabavku kiseonika svesti na samo jednu firmu” i riješiti problem. Vidjećemo da li će on sada napraviti još jedan presedan pa tražiti hitno reagovanje i odobravanje privremene dozvole samo za nekoga u FBiH, a da to ne uradi za Srpsku. Ja u to ne želim da vjerujem i kao čovjek ne mogu da se prihvatim da su toliko zatrovani mržnjom. Ako nešto važi za nekoga u Mostaru ili Zenici, onda mora da važi i za bilo koga u Srpskoj. Ukoliko Zolak uradi nešto drugačije, onda je sam sebi presudio u smislu i moralnosti i stručnosti i toga da li treba da postoji ta agencija i on kao direktor", kaže Višković.

On dodaje da su ljudi iz "Mesera" bili jako korektni, ali ističe i da je bitno napomenuti da su cijene kiseonika sada značajno skuplje.

"Cijena je bila 0,92 KM po litri sa PDV-om, a sada je 1,24 bez PDV. Ne želim da ulazim u detalje bilo čijeg poslovnog ugovora, ali u javnosti je puno spekulisano o tome da neko sa nekim sarađuje, zarađuje itd. O čemu se sada radi kada je cijena kiseonika veća za 50 odsto", pita Višković.

Opozicija

Premijer Srpske kaže da zaista ne zna da li je neko od visokih funkcionera opozicije sa poplavljenih područja nekome pritekao u pomoć.

"Dok sam obilazio teren nisam sreo nikoga od njih, što naravno ne znači da neko od njih možda nije bio tamo. Nisam u medijima imao priliku da čujem za neke njihove aktivnosti, ali ja zaista ne želim na taj način i po tome da sudim o tim ljudima. Neka to rade javnost i građani", kaže Višković.

Na pitanje da prokomentariše tvrdnje zamjenika predsjednika SDS-a Milana Radovića da će inflacija 2022. godini "pojesti" dvije prosječne plate, Višković je rekao da bi bilo najbolje da "Radović pita svoje kolege ekonomiste šta misle o njegovoj izjavi".