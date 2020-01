Višković sa GO SNSD-a u Trebinju: "Ovjeriti" izbornu pobjedu

TREBINJE - Potpredsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Radovan Višković istakao je nakon večerašnjeg sastanka sa članovima Gradskog odbora ove stranke da je više nego zadovoljan stanjem u trebinjskom odboru stranke, sa kojim će, kako kaže, i ove godine "ovjeriti" izbornu pobjedu.

"Više sam nego zadovoljan iz prostog razloga što sam, u vrijeme kada je SNSD ovdje bio u opoziciji, bio povjerenik za Trebinje, pa sada znam kako je to izgledalo tada, a kako danas, jer su ovi ljudi pokazali kako se može ići naprijed", kazao je Višković.

Boraveći od ranije u Trebinju, od prijeratnih do sadašnjih vremena, Višković je podsjetio i na činjenicu da je očigledan napredak u posljednjih nekoliko godina, u izgledu grada, u turizmu grada, u izrađenoj infrastrukturi grada na svim nivoima.

"Niko neće investirati svoj novac i graditi tamo gdje to nije sigurno, a Trebinje se zaista gradi i izgrađuje, za šta nose veliku zaslugu ovi ljudi iz stranke, sa kojim je dogovorena i strategija kako ići u izbore u oktobru ove godine, kada želimo 'ovjeriti' našu pobjedu u Trebinju, ali i širom Republike Srpske", naglasio je Višković.

On je rekao da se u stranci očekuje i da se poprave izborni rezultati SNSD-a jer uvijek može bolje i više da se radi, a, prema analizama koje su napravljene u stranci, uvjeren je da će se to i desiti, jer se, kako kaže, teži ka tome da se dođe do svakog građanina Trebinja, "od onoga na vrhu Leotara do središta grada pod platanima" i svima pomoći koliko se može.

"Učinićemo sve kao organizacija da naši građani, da naši glasači budu zadovoljni i da ostanemo i dalje odlučujuća politička struktura, ne samo u Trebinju, već i cijeloj Republici Srpskoj", podvukao je Višković.

Nadu da će se to tako i desititi potvrdio je i generalni sekretar SNSD-a Luka Petrović, koji je naglasio da trebinjski odbor stranke ima dobre kapacitete da ostvari još bolje rezultate.

"Smatramo da imamo dobru kondiciju i dosta rezultata iza nas, da su kadrovi SNSD-a u Trebinju prepoznatljivi, da ostvaruju dobre rezultate, kako u lokalnoj, tako i u republičkoj vlasti, a sigurni smo da to građani Trebinja dobro znaju i uvjerili su se u to preko svih programa i projekata proisteklih iz naše stranke, a koje provodimo zajedno sa koalicionim partnerima", objasnio je Petrović.

On je izrazio mišljenje da je SNSD stranka koja je najbliža građaninu, najbliža običnom čovjeku, koji u svako doba u ovoj stranci mogu zatražiti pomoć.

Petrović tvrdi da će i u ovoj godini obratiti veliku pažnju građanima, te da će se uvjeravati na licu mjesta da li su zadovoljni programima vlasti i ove stranke, ali će saslušati i njihove preporuke za dalje poslove koje treba realizovati u Trebinju.