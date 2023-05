Vitomir Popović predsjednik Arbitražnog suda BiH

BANJA LUKA - Bivši dekan Pravnog fakulteta u Banjaluci Vitomir Popović imenovan je za predsjednika Arbitražnog suda pri Spoljnotrgovinskoj komori BiH, saznaje CAPITAL.

Pored Vitomira Popovića, u Predsjedništvo Arbitražnog suda BiH imenovani su Mile Lasić i Abedin Bikić. Oni su imenovani 26. aprila na period od četiri godine, a odluka o imenovanju stupila je na snagu 1. maja.

Vitomir Popović imenovan je za prvog predsjednika i na toj funkciji će biti narednih 16 mjeseci, odnosno do 31. avgusta naredne godine. Njega će zamijeniti Mile Lasić koji će biti predsjednik do kraja 2025. godine, a potom će Abedin Bikić predsjedavati Arbitražnim sudom od 1. januara 2026. godine, pa do kraja mandata 30. aprila 2027. godine.

Bikić je proteklih osam godina bio predsjednik Arbitražnog suda, ali novi Pravilnik o radu i organizaciji tog suda predvidio je da se na toj funkciji svakih 16 mjeseci vrši rotacija.

Prema pomenutom pravilniku, Arbitražni sud pri Spoljnotrgovinskoj komori BiH je samostalan sud za arbitražno rješavanje sporova sa sjedištem u Sarajevu.

Sud je nadležan za rješavanje sporova ukoliko je ispunjeno nekoliko uslova, a to je ako se radi o trgovačkom sporu u kojem stranke mogu slobodno disponirati predmetom spora, zatim ako za tu vrstu spora nije predviđena isključiva nadležnost redovnog suda i ukoliko su se stranke sporazumjele o nadležnosti Arbitražnog suda.

Ovaj pravilnik primjenjuje se na sporove između stranaka koje imaju sjedište na teritoriji BiH, kao i na one sporove u kojima najmanje jedna stranka ima sjedište na teritoriji druge države.

