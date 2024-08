Vjerovali ili ne: Mostarki ukraden identitet, završila na izbornoj listi

MOSTAR - Krajnje nevjerovatna, ali za uslove BiH i svega onog što imamo priliku da se nagledamo surovo realna priča stiže nam iz Mostara…

Naime, prateći vijesti na lokalnom portalu stanovnica ovog grada otkrila je da se njeno ime i prezime nalaze na preliminarno objavljenim kandidatskim listama za Gradsko vijeće na lokalnim izborima iako nikad nije potpisala svoju kandidaturu.

"Na nekom portalu je pisalo kako su na listama mesari i tesari, te sam zbog naslova sasvim slučajno ušla da pročitam članak - kad ono moje ime tamo", kaže ova Mostarka, čiji je identitet zbog specifičnosti situacije zasad tajna.

Pomislivši da se radi o čistoj slučajnosti, krenula je da provjerava podatke te kandidatkinje, kao i da li postoji još neko osim nje pod istim imenom.

"Nema, samo ja. Strašno. I dalje sam u šoku", ispričala je ona.

Problem je prijavljen mostarskoj policiji, odakle je, kako saznajemo, upućena da slučaj prijavi Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) BiH te organizacijama koje se bave izbornim monitoringom. A onda, klupko je počelo da se odmotava…

Saznala je da je njen identitet zloupotrijebljen i to ni manje ni više nego od strane njene radne koleginice na način da je ona iskoristila povjerljive podatke iz dokumenata ove Mostarke, a onda falsifikovala njenu izjavu i potpis, kako bi osigurala ovjeru iz opštine.

Nakon toga, potpisanu dokumentaciju predala je organima jedne političke stranke u Mostaru, koja je taj papir poslala CIK-u BiH.

"Moj identitet je svjesno zloupotrijebljen i moji lični podaci nezakonito korišteni, uključujući i krivotvorenje potpisa", kazala je ova građanka Koaliciji za slobodne i poštene izbore "Pod lupom", koja se nakon saznanja da je u sve umiješana njena koleginica obratila i njoj i stranci tražeći da bude skinuta sa liste.

"Kaže ona meni: 'Pa ja nisam mislila da ćeš se ti ljutiti, nisam znala da će tvoje ime izaći u javnost i da ćeš to vidjeti te da će to imati takve posljedice'. Evo, i ove iz stranke sam kontaktirala, oni su rekli da ih to ne zanima, ograđuju se od svega", kazala je ova Mostarka, te dodala da ne očekuje da se zbog nje mijenjaju zakoni i pravila, ali da očekuje da institucije u ovom slučaju nešto preduzmu.

Iz Gradske izborne komisije grada Mostara kažu za "Nezavisne novine" da su oštećenoj ponudili pravnu pomoć, ali da oni nisu ti koji su ovjeravali izborne liste.

"Ona je nakon što je vidjela svoje ime na listi to prijavila MUP-u HNŽ, uključilo se i Tužiteljstvo HNŽ, a po zadnjim informacijama koje imam čak i SIPA", rekao je Mario Čuturić, predsjednik Gradske izborne komisije Mostar.

Iz Centralne izborne komisije (CIK) BiH poručuju da su odmah nakon što im se oštećena javila slučaj prijavili Tužilaštvu BiH.

"To je bilo 20. avgusta. Već 21. avgusta nama se obratio MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona sa zahtjevom za dostavu određene dokumentacije, što smo odmah sljedećeg dana uradili", navode iz CIK-a za "Nezavisne novine".

Ono što je jako bitno: iz CIK-a pojašnjavaju da Mostarka ne može biti skinuta s izborne liste jer su sve već ovjerene, a glasački listići su odštampani.

"Zasad je tako, ona je na glasačkom listiću, ovjeren je kandidat, pravosnažna je odluka o ovjeri kandidatskih lista. Sada je sve na Tužilaštvu", kažu iz CIK-a BiH.

Na pitanje šta bi se desilo ukoliko bi ona na kraju bila izabrana u Gradsko vijeće Mostara navode da bi se Izborni zakon BiH, bez obzira na sve, morao sprovesti.

"Ako prođe, ona može da odbije ili prihvati mandat", dodaju iz CIK-a.

Na ovaj način praktično ispada da bilo ko može krivotvoriti nečiji potpis i lične podatke i bez ikakvih pitanja izvršiti ovakvu ili sličnu zloupotrebu.

Upitani da li CIK BiH može ovo spriječiti, iz ove institucije kažu da političke partije njima dostavljaju ovjerene izjave svakog od kandidata, dok na pitanje da li onda Centralna izborna komisija BiH može sankcionisati stranku, odgovaraju:

"Nemamo mi po tom osnovu nikakav mehanizam da ih kaznimo. Ovo je već, ako se utvrdi da jeste, krivično djelo van naše nadležnosti, a mi imamo samo mogućnost da prijavimo ukoliko sumnjamo da tu postoji nešto nezakonito. Dakle, i dalje ovdje postoji indicija, i neko drugi treba da utvrdi da li se radi o krivičnom djelu ili ne".

Ako bi tužilaštvo u ovom slučaju utvrdilo da postoji krivično djelo, ono bi bilo to koje bi propisalo odgovarajuću kaznu. A šta je dosad utvrđeno nismo uspjeli saznati iz nadležnih tužilaštava. Iz Tužilaštva BiH nam je rečeno da ćemo odgovor na naša pitanja dobiti iduće sedmice, dok iz Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) do zaključenja ovog broja "Nezavisnih novina" nisu odgovorili na pitanja.

Ni iz MUP-a HNK u ovom trenutku nisu mogli komentarisati slučaj, ali nam je obećano da ćemo odgovor takođe dobiti naredne sedmice.

Iz Koalicije za slobodne i poštene izbore "Pod lupom", koja je od početka upoznata sa slučajem, otkrivaju "Nezavisnim" da postoji još sličnih slučajeva poput ovog iz Mostara.

Komentarišući stav nadležnih najviše zamjerke imaju na CIK BiH.

"Odgovor da nije moguće uklanjanje sa liste je letargičan i neozbiljan. Ponašaju se kao protočni bojler. Smatramo da se prema političkom subjektu koji je prijavio tu gospođu morala izreći sankcija i to najstroža moguća, a to znači da se poništi ovjera tog subjekta uopšte za učešće na izborima u Mostaru, odnosno u potpunosti njihove kandidatske liste. A pošto kažu da se listići štampaju ili su odštampani, onda da svi glasovi koje eventualno dobije taj politički subjekt ne budu računati kod dodjele mandata u Gradskom vijeću", kaže Dario Jovanović iz ove koalicije.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.