Vlada FBiH dočekuje izbore u tehničkom mandatu - četiri godine poraza demokratije

SARAJEVO - Navršava se osam godina kako u aktuelnoj Vladi FBiH, s tek ponekom izmjenom, sjede isti ministri, koji su već četiri godine u tehničkom mandatu, što analitičari tumače kao poraz demokratije

Komplikacije bi se, postoje strahovanja, mogle i nastaviti, pa nikog ne bi začudilo da ovaj federalni nivo vlasti sruši rekord koji je svojevremeno držao Mostar, gdje izbori nisu održavani 12 godina.

Analitičari ističu da je situacija takva da rezultati izbora 2018. nisu potpuno sprovedeni u FBiH, što predstavlja poraz demokratije.

"Ne može se pobjeći od toga da imamo nesprovedene rezultate izbora četiri godine. Situacija da imate i predsjednika i potpredsjednike FBiH koji tamo sjede osam godina, ničim izazvani, predstavlja ružan poraz demokratnije, da ja ne znam stvarno kako da ga drugačije okvalifikujem", rekao je za "Nezavisne novine" Adnan Huskić, politički analitičar.

Prema njegovim riječima, radio se o stravičnoj suspenziji demokratskih principa i demokratije uopšte. I to nije sve. Na pitanje da li bi se ovakva situacija mogla nastaviti i u naredne četiri godine, on daje jasan odgovor.

"Zašto ne? Pazite, sad već ulazite u situaciju, ukoliko ne bude intervencija visokog predstavnika, sasvim je moguće i to. A koliko je meni poznato, biće ih. Mi smo imali situaciju da 12 godina u Mostaru nije bilo izbora. Prema tome, ne bi nama to bilo začuđujuće. Međutim, mislim da s visokim predstavnikom ovaj put to neće ići", naglasio je Huskić.

I u koaliciji "Pod lupom" naglašavaju da je u pitanju, na neki način, obesmišljavanje izbora, jer, kako napominju, zašto građani glasaju ako neće dobiti vlast u punom kapacitetu nakon izbornog procesa.

"Posebno je to problematično zbog toga što Vlada u tehničkom mandatu nije potvrđena od strane Parlamenta, a često nije imala ni većinsku podršku u Parlamentu, pa je pitanje na osnovu čega je imala legitimitet političkog predstavljanja", kaže za "Nezavisne novine" Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije "Pod lupom".

Takođe, kako podsjeća, javio se i problem duplih funkcija i nespojivosti funkcija, jer su ministri i ministarke u Vladi FBiH u određenom broju slučajeva bili i zastupnici odnosno zastupnice u zakonodavnim institucijama vlasti na različitim nivoima.

I to nije sve. Tu je, ističe naš sagovornik, i problem nepotpunog sastava Vlade, jer su pojedini ministri preminuli ili odustali od funkcija, zbog čega su pojedini resori ostali bez prvih osoba u hijerarhiji donošenja odluka, kao i problem potencijalnog sukoba interesa.

"Sve to, ali i drugi slučajevi neformiranja ili sporog formiranja vlasti nakon izbora, upućuje na hitnost i nužnost uvođenja rokova za formiranje izvršne vlasti na svim nivoima i sankcija za nepoštivanje takvih rokova, u vidu raspisivanja prijevremenih izbora za nivo vlasti za koji se izvršna vlast ne formira u roku od 90 dana nakon potvrde rezultata izbora tj. 120 dana nakon izbornog dana", kaže Jovanović.

Vlada Federacije BiH suočena je s nizom problema. Obilježila su je i nadmudrivanja na realiciji SDA - HDZ, kao i optužnica u slučaju "Respiratori", zbog koje su na optuženičku klupu sjeli premijer Fadil Novalić i ministarka finansija Jelka Milićević.

Trenutni saziv Vlade FBiH, koji je pretrpio nekoliko izmjena, formiran je par mjeseci nakon završetka opštih izbora 2014. godine. Izbori 2018. kao da se nisu ni dogodili.