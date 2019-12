Vlada RS: Leks specijalis za autoput i gasovod ka Srbiji

BANJALUKA - Prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje autoputa i gasovoda na dionici Vukosavlje-Brčko-Bijeljina-Rača do granice sa Srbijom biće po hitnom postupku upućen u Narodnu skupštinu, rekla je direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Bosiljka Predragović.

"Ovo je leks specijalis zakon u odnosu na Zakon o eksproprijaciji kojim mi odmah utvrđujemo opšti interes na trasi koju je utvrdila Narodna skupština i time skraćujemo rok za utvrđivanje opšteg interesa za dva do tri mjeseca", izjavila je Predragovićeva na konferenciji za novinare poslije sjednice Vlade.

Prema njenim riječima, planirano je i skraćivanje roka postupanja organa koji vodi upravni postupak, odnosno RUGIPP-a.

"Prvi stepen skraćujemo sa 60 na 30 dana, a drugi sa 60 na osam dana s ciljem da bi ovaj infrastrukturni projekat od opšteg interesa u prvoj fazi koja podrazumijeva eksproprijaciju mogao da bude urađen na vrijeme i da ispoštujemo ugovorene obaveze", navela je Predragovićeva.

Prema njenim riječima, ovaj zakon poseban je i po tome što su predviđene kaznene odredbe koje se tiču postupanja vještaka u postupcima eksproprijacije.

"Mnogo postupaka se odugovlači jer se vještaci prihvate vještačenja, a onda kasne sa nalazima i mišljenjem zbog čega voditelj upravnog postupka ne može da donese rješenje o eksproprijaciji. Zakon o opštem upravnom postupku, na osnovu kojeg angažujemo vještake, predviđa kazne u iznosu od 100 KM, a sada je zbog opšteg interesa podignuta visina kazne na 500 KM", rekla je Predragovićeva.

Ona je pojasnila da je predviđeno i plaćanje prekovremenog rada za radnike RUGIPP-a koji provode postupak eksproprijacije.

"Zakonom o državnim službenicima nije omogućeno plaćanje prekovremenog sata, nego kompenzujući sati koje je moguće iskoristiti u roku od šest mjeseci. S obzirom na to da će ovaj postupak trajati godinu do dvije, oni neće biti u mogućnosti da iskoriste kompenzujuće sate jer ne možemo mijenjati timove ljude na pola postupka kako bi to iskoristili, niti imamo toliko ljudi da bismo se na taj način organizovali", istakla je Predragovićeva.

Prema njenim riječima, za plaćanje prekovremenog rada neće biti potrebna budžetska sredstva, već će biti korištena isključivo sredstva posebne namjene koje RUGIPP prikuplja na osnovu Zakona o finansiranju poslova premjera i osnivanju katastra kojim je predviđeno da se sa posebnog računa mogu finansirati projekti od opšteg interesa.

Predragovićeva je rekla da problemi sa kojima se suočavaju ukazuju na potrebu da rad RUGIPP-a bude definisan posebnim zakonom o čemu su vođeni razgovori nekoliko mjeseci.

Ona je navela da je na sastanku sa predsjednikom Vlade Republike Srpske data saglasnost da se krene u izradu zakona o RUGIPP-u kao leks specijalisa u odnosu na Zakon o državnim službenicima.

"Imamo 850 stalno zaposlenih i 700 angažovanih lica, ali nismo u mogućnosti da obavimo sve postupke, a oko 70 odsto naših zadataka je od opšteg interesa. Moramo imati fleksibilnost u pogledu raspoređivanja radnika, plaćanja dnevnica, izlaska na teren i slično, što nije omogućeno Zakonom o državnim službenicima", istakla je Predragovićeva.

Ona je podsjetila da je ove godine smijenila sedam šefova područnih jedinica.

"Neću stati na tome. Utvrdili smo njihov nepravilan i nezakonit rad i podnijećemo krivične prijave. Nećemo se libiti da svačiji nerad, a pogotovo nezakonit rad kaznimo da bismo došli do toga da građani budu zadovoljni radom RUGIPP-a kao najvažnijeg javnog servisa u Srpskoj", poručila je Predragovićeva.