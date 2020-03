Vlada RS osnovala dva krizna štaba

​BANJALUKA - Vlada Republike Srpske održala je danas petu telefonsku sjednicu na kojoj su osnovana dva krizna štaba: Štab za praćenje epidemiloške situacije u Republici Srpskoj, a u vezi sa novim virusom korona i Štab za praćenje štetnih posljedica virusa korona na stanje u privredi Republike Srpske.

Na čelu Štaba za praćenje štetnih posljedica virusa korona na stanje u privredi Republike Srpske je predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković.

U Štab za praćenje štetnih posljedica virusa korona na stanje u privredi Republike Srpske imenovani su ministri: Zora Vidović , ministar finansija, Srebrenka Golić, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva, Vjekoslav Petričević, ministar privrede i preduzetništva, Đorđe Popović, ministar saobraćaja i veza i Suzana Gašić, ministar trgovine i turizma.

Predsjednik Štaba za praćenje epidemiološke situacije u Republici Srpskoj, a u vezi sa novim virusom korana je ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić, a u štab su imenovani ministri: Natalija Trivić, ministar prosvjete i kulture, Srđan Rajčević, ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, Sonja Davidović, ministar porodice, omladine i sporta, Anton Kasipović, ministar pravde, Duško Milunović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite, Lejla Rešić, ministar uprave i lokalne samouprave i Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova.

Štab za praćenje epidemiološke situacije u Republici Srpskoj, a u vezi sa novim virusom korona radiće i djelovaće sa Koordinacionim timom za planiranje, sprovođenje i praćenje aktivnosti u Republici Srpskoj u vezi sa pojavom bolesti koju izaziva virus korona.

I Vlada Brčko distrikta aktivirala krizni štab

Vlada Brčko distrikta proglasila je danas opštu opasnost po stanovništvo od širenja zaraze virusom korona i aktivirala Krizni štab.

Zamjenik gradonačelnika Anto Domić rekao je da je šef Odjeljenja za obrazovanje zadužen da od ponedjeljka, 16. marta, bude obustavljen rad vrtića i auto-škola najmanje na 15 dana.

On je naveo da je Vlada donijela odluku i o ograničenju rada ugostiteljskih objekata do 18.00 časova, a tržnih centara do 17.00 časova.

"Dat je zadatak Odjeljenju za zdravstvo i sanitarnoj inspekciji da edukuju zaposlene u tim objektima o načinu redovnog čišćenja i dezinfekcije površina i predmeta koji dolaze u dodir sa velikim brojem ljudi", rekao je Domić na konferenciji za novinare nakon vanredne sjednice Vlade.

U distriktu Brčko obustavljena je nastava u osnovnim i srednjim školama, kao i u visokoškolskim ustanovama, a zabranjena su i javna okupljanja.

U distriktu trenutno nema zaraženih virusom korona.