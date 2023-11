Vlada RS, poslodavci i sindikat se međusobno optužuju za nerad

BANJALUKA - Ni "d" od dijaloga, rekao je prije nekoliko dana Danijel Egić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, komentarišući dosadašnji rad Ekonomsko-socijalnog savjeta (ESS) RS, a putem koga bi, predstavnici Vlade, poslodavaca i sindikata trebalo da se dogovore o iznosu najniže plate u Srpskoj, te interesu svih radničkih prava i prava poslovne zajednice.

"Svi su se ukopali u svoje rovove, niko neće da odstupi ni milimetar od zahtjeva", poručio je tada Egić, na šta su predstavnici Unije udruženja poslodavaca i Saveza sindikata RS, osim međusobnog optuživanja, kola okrenuli i u pravcu Trga Republike, poručujući da bi i vladina delegacija trebalo da daje konkretne prijedloge, umjesto da ćuti i optužuje.

Podsjetimo, Egić je nakon prethodnog tripartitnog sastanka kazao da bi "tu navodno trebalo da se vodi dijalog, a nema ni 'd' od dijaloga, niti ima međusobnog razumijevanja", te podsjetio i da je zbog nepostojanja dogovora na relaciji sindikat - poslodavci Vlada RS donosila odluke o minimalnoj plati u prethodne tri godine.

Resorni ministar je, uz negodovanje na takav način pregovora, dodao i da članovi Vlade RS koji su imenovani u Ekonomsko-socijalni savjet ne dobijaju naknadu za rad, ali da ostali članovi tog savjeta primaju naknade u visini minimalne plate.

Baš poput Egića, i poslodavci vide dvostrukog krivca zašto se ne može naći zajednički jezik u ESS.

"Sa jedne strane imamo sindikat koji uvijek namjerno ima nerealne zahtjeve, zato što mu nije cilj da se dogovore. Sa druge strane, Vlada RS ne radi svoj posao. Jer, ako se nešto zove tripartitni dijalog, onda u tome treba da učestvuje i treća strana, a Vlada neće da radi svoj dio posla, nego se skloni i optuži za svoj nerad sindikat i poslodavce", kaže Saša Trivić, predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske.

On kao problem vidi i predstavnike koji sjede u Vladi RS, a zaduženi su, između ostalog i za socijalne pregovore.

"Pola zaposlenih u Ministarstvu su neki sindikalni činovnici, tako da se postavlja pitanje i koga to Ministarstvo predstavlja, da li sindikat ili Vladu", poručio je Trivić.

I sindikalci podsjećaju Danijela Egića da je on ne samo predsjednik ESS, već i ministar rada, i da bi kao relevantni član tog tijela trebalo da u ime Vlade RS izađe s prijedlogom na sjednici Savjeta.

"Svaliti odgovornost na druga dva člana zaista nije ni fer ni korektno. Ministar rada treba da bude prepoznat u javnosti kao ministar rada, a ne kao kritičar tijela kojem predsjedava. Nije tačno što je ministar rekao da je to rovovska borba, već je to sučeljavanje stavova. Savez sindikata RS je izašao sa argumentima i činjenicama koje su neoborive kada je riječ o najnižoj plati, te da je neophodno uvesti reda kada je u pitanju isplata svih plata, a posebno one famozne plate u kovertama", poručila je Ranka Mišić, predsjednica sindikata.

Podsjećanja radi, ideja Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, bila je da najniža zagarantovana zarada od 1. januara 2024. godine bude 1.050 KM, što je izazvalo veliku polemiku. Poslodavci upozoravaju da će to uništiti privrednike, te više hiljada radnika ostaviti bez posla. Trenutni minimalac u Srpskoj iznosi 700 KM.

