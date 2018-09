STANARI - Bez torte i svećica, ali sa visokim zvanicama proslavila je danas najmlađa opština u RS četvrti rođendan, a tim povodom je rukovodstvo lokalne zajednice premijerki Željki Cvijanović uručilo najveće opštinsko priznanje, povelju počasnog građanina sa zlatnim grbom.

"Ja sam zahvalna za ovo priznanje koje dobijam, zaista smo se posvetili ovoj opštini. Uvijek smo išli sa pretpostavkom što god da uradimo, bilo gdje u nekoj našoj lokalnoj zajednici, da je to je uvijek pobjeda za našu republiku. Ako uradimo metar puta, to je pobjeda, ako izgradite vrtić, to je pobjeda, ako otvorite fiskulturnu dvoranu, i to je pobjeda, ulažete u školu... A mi smo to radili tokom prethodnih godina", kaže Željka Cvijanović.

Ona je dodala da je u prethodne četiri godine Vlada RS u Stanare uložila više od pet miliona KM.

"Tome treba dodati ono što plasiramo ove godine, a to je preko 560 000 KM, od toga će 200 000 otići na lokalnu infrastrukturu, i puteve. Ostali novac će biti upotrijebljen i za izgradnju pogona, isto tako i za nabavku sanitetskog vozila, za nabavku komunalnog vozila, za odvoz smeća, što znači sve ono što je potrebno ovdje da se uredno i pravilno, na normalan način organizuje sav lokalni život", pojasnila je Cvijanovićeva.

Dušan Panić, načelnik Stanara rekao je je da je ova lokalna zajednica u kratkom roku postigla dobre rezultate, ne samo u realnom sektoru, nego i u oblasti infrastrukture, društvenih djelatnosti....

"Opština Stanari je ove godine krenula brzim koracima, u poslovnoj zoni, industrijskoj zoni gradi tri hale za 150 radnika, da je uradila 40 kilometara asfaltnog puta na 83 putna pravca, da je uradila 17 kilometara javne rasvjete, prvu fazu završavamo ovih dana vodosnadbijevanje, bunarevi, a idemo u fazu mreže", izjavio je Panić.

Opozicija u lokalnom parlamentu ne spori da su realizovani infrastrukturni projekti, ali nisu zadovoljni dinamikom razvoja lokalne zajednice, a za oko im je zapelo i što se Dan opštine proslavlja bez građana.