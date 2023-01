Vlade FBiH još ni na vidiku

SARAJEVO - I dok je formiranje Savjeta ministara BiH pri kraju jer stranke već predlažu imena ministara, izbora Vlade Federacije BiH još nema ni na vidiku, s obzirom na to da nije poznato kada će i da li će u skorije vrijeme biti izabrani predsjednik i potpredsjednici Federacije BiH.

Konstitutivna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH biće nastavljena danas, a Doma naroda Parlamenta FBiH 17. januara, međutim, sudeći prema dnevnom redu, ništa suštinski se neće desiti, odnosno Federacija BiH neće u skorije vrijeme dobiti predsjednika i potpredsjednika, što je preduslov za imenovanje mandatara u Federaciji BiH.

"Ne znamo još ništa. Uslovi za sazivanje sjednice Doma naroda su se stekli. To će biti svečana sjednica, biće podijeljeni sertifikati, položena zakletva i ne znam hoće li se dalje ići u izbor radnih tijela", rekla je Vesna Saradžić, novoizabrani delegat u Klubu Srba u Domu naroda FBiH.

Nakon što se sazove sjednica, podijele sertifikati i položi zakletva, trebalo bi da se pristupi izboru radnih tijela, a nakon toga i izboru delegata za Dom naroda BiH. Ipak, suština je izbor predsjednika i potpredsjednika FBiH, od čega barem za sada nema ništa jer stranke koje su dogovorile koaliciju, odnosno HDZ i "osmorka", u prvom krugu nemaju dovoljno ruku za taj posao.

"Pitanje je kada će sve to doći na dnevni red i kada će biti izabrani predsjednik i potpredsjednik Federacije BiH. Nije isključeno da se zbog političke kalkulacije sjednica Doma naroda i ne održi, a onda se već krše i rokovi predloženi Ustavom FBiH i sve bi se dodatno moglo zakomplikovati. SDA će imati svog kandidata za predsjednika, odnosno potpredsjednika FBiH i u Domu naroda FBiH imaju dovoljno ruku za to, ali nemaju u Predstavničkom domu i onda je moguće da se kompletna procedura predlaganja ponovi", ispričao je "Nezavisnim" sagovornik iz Doma naroda FBiH, dodajući da će vjerovatno prije biti formiran Savjet ministra BiH nego Vlada FBiH.

Podsjećanja radi, Vlada Federacije BiH već petu godinu praktično je u tehničkom mandatu i zbog nemogućnosti dogovora, nakon izbora 2018. godine, nikada nije formirana. Da bi se to spriječilo u budućnosti, Kristijan Šmit, kojeg Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika, u izbornoj noći nametnuo je izmjene Izbornog zakona i Ustava FBiH, međutim, kako stvari sada stoje, procesi nisu otkočeni. Prema nametnutim Šmitovim odlukama, u prvom krugu za izbor predsjednika i potpredsjednika FBiH potrebno je po 11 ruku od ukupno 23 iz klubova Hrvata, Srba i Bošnjaka, a s obzirom na to da "osmorka", koja će biti dio buduće vlasti, u Klubu Bošnjaka ima samo deset ruku, vrlo vjerovatno je da će SDA predložiti svog kandidata koji neće dobiti podršku u Predstavničkom domu, gdje "osmorka" i HDZ imaju većinu. Nakon što se ne izabere predsjednik i potpredsjednik FBiH u prvom krugu i sa 11 ruku u Domu naroda, ta granica se spušta na sedam delegata, pa onda na četiri delegata i sve to može trajati mjesecima.

Da će SDA predložiti svog kandidata u prvom krugu u ovoj stranci najavili su još ranije i to im, s obzirom na to da sa DF-om imaju 13 od ukupno 23 ruke, niko ne može osporiti. O imenu kandidata za predsjednika FBiH juče je razgovarao i Kolegijum SDA, a na današnjoj sjednici Predsjedništva te stranke vjerovatno će i glasati o tome da aktuelna potpredsjednica FBiH Melika Mahmutbegović ostane njihov kandidat.

Što se tiče Predstavničkog doma FBiH, na današnjoj sjednici jedina preostala tačka je izbor radnih tijela.

Mirjana Marinković Lepić, predsjedavajuća Predstavničkog doma FBiH, rekla je da se radna tijela moraju formirati prema tačno utvrđenoj tablici koja podrazumijeva odnos svih stranaka u radnim tijelima, što je vrlo zahtjevan proces.

"Kako bismo počeli održavati redovne sjednice, preduslov je da imamo radna tijela, jer ona razmatraju određene tačke", rekla je Marinković Lepićeva, a prenosi Fena.

Podsjećanja radi, Mirsad Zaimović iz SDA, predsjedavajući konstitutivne sjednice Predstavničkog doma FBiH, prekinuo je sjednicu 1. decembra, nakon čega su poslanici SDA napustili zasjedanje. Na toj sjednici novoizabrani poslanici položili su zakletve i izabrali rukovodstvo doma, koje pored Marinković Lepićeve čine i Edina Gabela iz SBiH i Mladen Bošković iz HDZ-a.

Forto predložen za ministra

Edin Forto, predsjednik Naše stranke, i zvanično je predložen za ministra transporta i komunikacija BiH.

Predsjedništvo Naše stranke u ponedjeljak naveče održalo je sjednicu na kojoj je razgovarano o učešću u vlasti na državnom nivou i jednoglasno je donesen zaključak da Forto bude predložen za ministra.

Forto trenutno obavlja i funkciju premijera Kantona Sarajevo i njegovim odlaskom u ministarstvo to mjesto biće upražnjeno i vjerovatno će pripasti nekoj od stranaka "osmorke".