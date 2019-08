Vlade kantona ignorišu presude Suda u Strazburu

SARAJEVO - Bosna i Hercegovina, tačnije vlade Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) i Srednjobosanskog kantona (SBK) oglušile su se o još jednu presudu Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu i u roku koji im je ostavljen nisu isplatile potraživanja stara i više od 10 godina.

Naime, pred redovnim sudovima u BiH hiljade stanovnika tužile su vlade ZDK i SBK zbog nepoštivanja kolektivnog ugovora i presude u svoju korist dobile još prije više od 10 godina. Kako vlade nisu isplaćivale taj novac, njih gotovo 200 je odlučilo da presavije tabak i da BiH tuže Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, što su i uradili.

Posljednji put Sud u Strazburu presudu je donio u januaru ove godine i ostavio rok od tri mjeseca da se isplate potraživanja. Uz to, ovaj sud, pored glavnice koja je dosuđena i zateznih kamata, presudio je da su pomenute kantonalne vlade obavezne svakom aplikantu isplatiti po 1.000 evra na ime nematerijalne štete i po 350 evra na ime troškova postupka. Međutim, do dan-danas to nije urađeno.

"Vlade su zauzele stav negdje na nekom nivou da se ne postupa po odlukama Evropskog suda. Obavijestili smo Komitet ministara Vijeća Evrope gdje postoji Odjeljenje za izvršenje odluka Evropskog suda o tome da se ne postupa po presudama. Komitet je preuzeo slučaj i radi na njemu, a agenti BiH koji su zaduženi da izvrše presude Evropskog suda su obavijestili vlade kantona da moraju izvršiti svoju obavezu", rekao je Adil Lozo, vođa tima advokata koji su zastupali grupu pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, dodajući da vlade smatraju da će presudu izvršiti na način da izrade plan otplate.

U samoj presudi Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu koja nije ispoštovana navedeno je da vlasti nisu uložile sve potrebne napore kako bi u potpunosti i blagovremeno izvršile odluke donesene u korist aplikanata.

Inače, aplikanti već duže od deceniju čekaju da im vlade ZDK i SBK isplate novac koji im je dosuđen, a prema nezvaničnim informacijama ovih presuda ima oko 20.000, jer su pojedinci po nekoliko puta podizali tužbu i dobijali je u svoju korist.

Ono što se zna jeste da Zeničko-dobojski kanton po presudama mora da isplati gotovo 350 miliona KM sa kamatama. Presuđeni dio Suda u Strazburu trenutno iznosi oko 3,5 miliona.

"Vlade smatraju da nemaju obavezu i izbjegavaju izvršiti međunarodne obaveze, što će sigurno imati posljedice za kompletan status BiH u odnosu na evropske konvencije i članstvo u Evropskoj uniji", rekao je Lozo, dodajući da je već potpisao krivičnu prijavu protiv premijera i ministra finansija u Vladi Zeničko-dobojskog kantona, jer se radi o najočiglednijem kršenju Ustava BiH.

