Vlasnik "Zmaja" odgovorio na optužbe da zagađuje vazduh

SARAJEVO - Ćevabdžinica "Zmaj" koja se nalazi na Željezničkoj stanici, u neposrednoj blizini Ambasade SAD-a u Sarajevu, nakon posljednje sjednice Skupštine Kantona Sarajevo dospjela je u centar pažnje brojnih medija i društvenih mreža.

Ćevabdžinica je predstavljena kao glavni uzrok zbog kojeg su stanice na zgradi ambasade izmjerile visoku zagađenost vazduha. Takvu tezu je tokom sjednice iznio stručnjak za kontrolu kvaliteta vazduha i član Komisije za rješavanje problematike prekomjernog zagađenja Plamenko Tais.

Vlasnik ćevabdžinice "Zmaj" Safet Aljević za Faktor kroz smijeh je kazao da odavno nije čuo "veće budalaštine".

"Ja na to nemam komentar, to je van pameti. To su čiste spekulacije ili šale, ljudi samo prave cirkus. Fino su ljudi iz Američke ambasade rekli da to nije tačno. Ja stvarno ne razumijem te stručnjake, šta su htjeli da kažu, i kako je to moguće. Šta bi onda trebali reći za opštinu Stari Grad gdje je hiljade roštilja, to je tradicija, iz svih ćevabdžinica izlazi dim, mora biti dima. Ja imam sve uredne papire i dozvole za roštilj, da stvaram veliko zagađenje ne bih ih dobio", istakao je Aljević.

Iz Ambasade SAD-u su medijima nakon sjednice Skupštine KS rekli da se zaista radi o "smiješnoj i naučno neosnovanoj optužbi".

"Čak i ako laički posmatramo dobre i umjerene rezultate mjerenja kvaliteta vazduha u danima kada su okolni restorani otvoreni, kao i opasne nivoe zagađenosti u periodima kada su restorani zatvoreni, logičan zaključak se sam nameće. Brojni stručnjaci za praćenje kvaliteta vazduha pri Američkoj agenciji za zaštitu okoline (EPA) pregledali su lokaciju na kojoj je postavljena oprema za praćenje kvaliteta vazduha u Ambasadi SAD-a i ona je u skladu je sa strogim smjernicama EPA-e, opisanim u Code of Federal Regulations, što se tiče visine na kojoj je postavljen monitor, protoka vazduha oko njega, udaljenosti od ceste i drugih izvora zagađenja. EPA-ini stručnjaci izračunali su da će dominantni smjer vjetra nositi emisije iz restorana u suprotnom smjeru od kompleksa Ambasade SAD-a. U mjesecu novembru, vjetar je nosio emisije iz restorana prema monitoru manje od 10 posto vremena. Naučnici iz EPA-e procjenjuju da će spomenuti restoran vrlo malo doprinijeti postotku koncentracija PM 2.5. Osim toga, uzimajući u obzir udaljenost, emisije čestica iz restorana do monitora bi se najvjerovatnije raspršile", kazali su iz Ambasade SAD-a na optužbe da se podaci njihovog mjerenja kvalitete vazduha ne podudaraju sa ostalima upravo zbog blizine ćevabdžinice "Zmaj".

Konstatacija da je ćevabdžinica "Zmaj" glavni krivac zagađenosti vazduha u ovom dijelu Sarajeva izazvala je podsmijeh građana i brojne reakcije korisnika društvenih mreža.

