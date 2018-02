Vlast i opozicija sukobile se zbog povrede Poslovnika Narodne skupštine RS

BANJALUKA - U Narodnoj skuštini RS poslanici vladajuće koalicije i opozicije žestoko su se verbalno sukobili oko toga ko je prekršio Poslovnik o radu, pa pretres o tačkama dnevnog reda nije ni počeo.

Dok poslanici SNSD-a tvrde da je neko iz opozicije zloupotrijebio karticu poslanika SDS-a Igora Ostojića glasavši umjesto njega, opozicioni poslanici su vladajuće optužili da su neke odluke stavili na dnevni red suprotno Poslovniku.

Zbog nastalog incidenta sazvana je pauza pa su skupštinski organi pokušali utvrditi ko je glasao umjesto Ostojića dok je on bio u skupštinskom restoranu.

Kako je rekao Radovan Višković, šef Kluba SNSD-a, skupštinski organi nisu mogli utvrditi ko je glasao, ali je Igor Žunić, poslanik SNSD-a, na Twitteru napisao da je to uradio SDS-ov poslanik Miladin Stanić.

Višković je najavio da će njegov klub odustati od istrage, a opozicione poslanike pozvao da se vrate u dvoranu radi nastavka zasjedanja, nakon skupštinske pauze.

"Razumijem kolege s druge strane i problem koji imaju, čak sam im iznio moj slučaj prije godinu i po, kada sam se ogradio od diskusije jednog mog poslanika jer sam kao šef preuzeo odgovornost za njegovo postupanje. Danas očito s druge strane nema nekog da preuzme odgovornost. Zato sam rekao 'ajmo se vratiti i nastaviti s redovnim radom", kaže Višković. Naglasio je da dok traje mandat više neće dozvoliti da se neko pozove na povredu Poslovnika jer, kako ističe, nema veće povrede od zloupotrebe glasanja.

Dragan Čavić, poslanik NDP-a, Miroslav Brčkalo, poslanik PDP-a, i Adam Šukalo, član Kluba PDP-a, su rekli da Stanića neće braniti ako se utvrdi da je on kriv za ovaj incident. Oni su, kako kažu, pozvali SNSD da bude dosljedan i da se, osim Stanića, kazne i oni koji su, kako tvrde, suprotno Poslovniku na dnevni red sjednice stavili odluke po hitnom postupku.

Čavić je, naime, objasnio da Poslovnik zabranjuje da po hitnom postupku na sjednici mogu ići tačke koje se odnose na odluke.

"Tražim od njih da podrže svoje riječi sa 22. sjednice da odluke po hitnom postupku ne mogu ići na dnevni red Skupštine, a to su tri odluke o zaduženju. To je mnogo važnije od ovog što oni sad govore u vezi s glasanjem", naveo je Čavić.

Kako tvrdi Čavić, od 31 tačke Vlada RS je za jučerašnju sjednicu promijenila 11 tačaka, odnosno skinula pet, a predložila novih šest, bez da je opozicija imala priliku da pročita materijale. Jedna od tih tačaka će, kako tvrdi, "natovariti" 600 miliona maraka novog zaduženja izmjenom Zakona o dugovima i garancijama, za šta krivi Zorana Tegeltiju, ministra finansija RS.

"Treba isključiti onog ko je pritisnuo dugme, ali treba pod hitno isključiti i ministra finansija. Ovaj koji je pritisnuo dugme nanosi štetu Poslovniku, a ministar nanosi štetu Republici. Sunce ti ljubim, pa vidite li vi šta oni rade", kaže Čavić.

Brčkalo tvrdi da je Nedeljko Čubrilović, predsjednik NS RS, na sjednici Kolegijuma priznao navode opozicije, odnosno da su odluke stavljene na dnevni red protivno Poslovniku, jer su u hitnoj proceduri, a zakoni jer Poslovnik predviđa da se po hitnom postupku moraju dostaviti najranije 24 sata pred početak zasjedanja, a ne na dan zasjedanja.

"Dao je mogućnost potpredsjednici Vlade Srebrenki Golić da objasni zašto je Vlada to uradila, a ona je to odbila rekavši da nije portparol Vlade", kaže on.