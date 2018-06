Vlast i opozicija u RS nakon dugo vremena podržali jedan zakon

BANJALUKA - Vlast i opozicija podržali su danas u Narodnoj skupštini RS Prijedlog zakona o zateznoj kamati i ovo je prvi put nakon dugo vremena da svi poslanici, bez obzira iz kojih redova dolaze, jedinstveno podrže jedan zakon bez varnica i teških riječi.

Zakonom je predviđeno da bi zatezne kamate sa sadašnjih 0,05 odsto pale na 0,03 odsto na dnevnom nivou, a i jedni i drugi su tokom skupštinske rasprave o ovoj tački rekli da će sutra na danu za glasanje podržati ovaj prijedlog, koji, između ostalog, predviđa i da se ukine postojeća odredba da kamate prate rast potrošačkih cijena. Zakonsko rješenje predviđa da se stopa od 0,03 odsto množi sa brojem dana zakašnjenja plaćanja.

Ono o čemu, pak, nije bilo slaganja je motivacija zašto je baš u ovom trenutku ovaj dokument ponuđen u skupštinske klupe.

Prema navodima opozicije, radi se o pokušaju uticaja na glasače povodom predstojećih izbora, dok je Zoran Tegeltija, ministar finansija RS i predlagač, rekao da je ova mjera već pripremana, a da je sad donesena zbog uspjeha reformi, poboljšanja likvidnosti i jače finansijske discipline.

"U međuvremenu se smanjila osnovna kamatna stopa koju koriste građani i privredni subjekti. To je pretpostavka zašto je potrebno sniziti i zateznu kamatu", rekao je Tegeltija.

Kako bi potkrijepio ove navode, Tegeltija je rekao da RS prvi put u julu neće imati nijednu marku kratkoročnog duga, odnosno trezorskih zapisa, te je podsjetio da će zbog bolje fiskalne situacije penzije već od ovog mjeseca biti povećane, a penzioneri u posebnim potrebama će dobiti posebnu jednokratnu pomoć.

Tegeltija je rekao da predloženo rješenje može olakšati povjeriocima dobijanje sredstava s obzirom na to da, kako je ukazao, visina kamatne stope zavisi od rizika. Smanjenjem rizika, objasnio je, automatski padaju i kamatne stope, a time se i olakšava isplata dugovanja i unapređuje opšta likvidnost.

Opozicionari, pak, kažu da su u nekoliko navrata ranije i sami predlagali slična rješenja, ali da ih je Vlada odbijala, uz obrazloženje da bi negativno uticala na likvidnost.

Osim ovog zakona i zakona o osiguranju, posebnu prašinu digao je Prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnja dionice koridora 5c i autoputa "9. januar". Dok u Ministarstvu saobraćaja i veza RS tvrde da će se ovim dokumentom olakšati preostala eksproprijacija, u opoziciji navode da je cilj izaći u susret izvođačima radova, te strahuju da će zakon biti proglašen neustavnim jer stavlja van snage odredbe postojećeg zakona po kojem se sprovode eksproprijacije, te otvaraju prostor za sudske tužbe građana.

Odgovor Ministarstva na ove primjedbe nismo mogli dobiti jer je njihov predstavnik odbio da se obrati novinarima i objasni nastale nedoumice.

Tokom rasprave o ovoj tački najviše se sukobljavalo oko cijene do sada izgrađenih kilometara autoputa i činjenice da se stalno odgađa početak radova na mostu preko Save kod Gradiške. Predstavnici SNSD-a za to krive vlasti na nivou BiH, dok opozicionari tvrde da Hrvatska i dalje nema interes da most bude izgrađen.