Vlast (ne)će umanjiti nadležnosti gradonačelnika

BANJALUKA - Opozicija u Republici Srpskoj smatra da bi eventualne izmjene Zakona o upravi i lokalnoj samoupravi koje se najavljuju, a kojima bi se na određeni način razvlastili gradonačelnici i načelnici u Republici Srpskoj, bile udar na demokratiju i prekrajanje izborne volje građana, dok s druge strane u vlasti, tačnije u najvećoj stranci SNSD-u, naglašavaju da upravo oni imaju najviše načelnika i gradonačelnika, te da ne razmišljaju o smanjenju njihovih nadležnosti.

Inače, objavljeno je da Vlada Republike Srpske priprema izmjene zakona kojima bi se smanjile nadležnosti gradonačelnika i načelnika u Republici Srpskoj, a to su još u izbornoj noći, razočarani gubitkom mjesta gradonačelnika u Banjaluci, najavili u SNSD-u.

Draško Stanivuković, novoizabrani gradonačelnik Banjaluke, pozvao je vlast da to ne čine, te da neće oklijevati da ukoliko to urade pozove građane Banjaluke da izađu na proteste.

Takođe, naglasio je da bi izmjene zakona u vezi s razvlašćivanjem gradonačelnika i načelnika bile nedemokratski čin i pokušaj mijenjanja izborne volje građana.

"To nećemo dopustiti i to je linija ispod koje ne možemo da idemo", rekao je Stanivuković dajući rok Vladi RS da do petka izađe sa jasnim stavom da li se radi na izmjenama zakona ili ne.

On je danas rekao da imaju informacije da će se izmjene zakona uvrstiti po hitnom postupku u dnevni red neke od sjednica Narodne skupštine Republike Srpske.

Odmah su reagovali iz SNSD-a, tvrdeći da neće razvlašćivati gradonačelnike i načelnike u Republici Srpskoj jer ih upravo oni imaju najviše, te da je sigurno da se bilo kakve eventualne izmjene zakona koji se tiču nadležnosti i procedura donošenja odluka na nivou lokalnih zajednica odnose na sve lokalne zajednice u Srpskoj, a ne samo na Banjaluku ili bilo koju drugu opštinu ili grad u Republici Srpskoj, kako to neki žele predstaviti.

"Ono o čemu razmišljamo, poučeni ranijim iskustvima i poteškoćama u funkcionisanju lokalnih zajednica, jeste da je potrebno pronaći rješenje kako da, u okolnostima kada ne postoji saglasnost između načelnika ili gradonačelnika i skupštine kao najvišeg zakonodavnog organa lokalne zajednice, ne trpe građani i ne zaustavlja se razvoj samih lokalnih zajednica u RS", rekao je Radovan Kovačević, portparol SNSD-a.

Ljubiša Ćosić, predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske i novoizabrani gradonačelnik Istočnog Sarajeva, kaže da su izmjene zakona potrebne, ali u kom pravcu to treba ići - to treba da pokaže praksa.

"I skupština i gradonačelnik su birani voljom naroda i treba naći balans koji omogućava da funkcionišu i jedni i drugi, a ne da im se otežava", rekao je Ćosić.

Zbog najava izmjena zakona kojima bi se umanjila ovlaštenja načelnika i gradonačelnika oglasili su se juče i iz SDS-a, čiji je kandidat Ljubiša Petrović dobio podršku za mjesto gradonačelnika u Bijeljini, ističući da neće dozvoliti da se taj zakon mijenja.

"Prekrajanje zakona nakon izbora, koje je najavio SNSD da bi razvlastio gradonačelnike izabrane od naroda i vlast dao ljudima kojima Bijeljinci i Banjalučani više ne vjeruju, udar je na demokratiju i njene osnovne principe", naveo je Mirko Šarović, predsjednik SDS-a.

Branislav Borenović, lider PDP-a, rekao je da onaj ko bude sprečavao novoizabrane gradonačelnike i načelnike da rade posao za koji su legitimno izabrani čine lošu i opasnu stvar za Republiku Srpsku.