Vlast poziva na jedinstvo, ali ne propušta priliku da se obruši na opoziciju

BANJALUKA - Nakon podizanja optužnice Tužilaštva BiH protiv Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, i Miloša Lukića, v.d. direktora "Službenog glasnika Republike Srpske", vlast je pozvala na jedinstvo, međutim istovremeno nije propustila priliku da se obruši na opoziciju i optuži je za izdaju, zbog čega, gotovo je sigurno, od jedinstva, ma kako da se završila priča u vezi s optužnicama, neće biti ništa.

U prethodnih nekoliko dana zvaničnici Republike Srpske uglavnom iz SNSD-a u nekoliko navrata optužili su opoziciju da je protiv Republike Srpske, istovremeno očekujući od njih podršku za, kako su naveli, "instituciju predsjednika Republike Srpske".

"Cjelokupna javnost svjedoči ujedinjenju bošnjačko-muslimanskog političkog kruga i opozicije u Republici Srpskoj u pustoj želji da pomenuta optužnica dobije sudski epilog u vidu uklanjanja Dodika s političke scene", rekla je nedavno Snježana Novaković Bursać, delegat srpskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

I predsjednik Republike Srpske, koji je prije samo nekoliko dana pozvao na jedinstvo, u nekoliko navrata kritikovao je pojedine opozicionare, a i juče je rekao da je "šteta što SDS nastavlja sa sluganstvom međunarodnim kancelarijama".

U opozicionim partijama kažu da pozivima za jedinstvo SNSD-a nije vjerovati jer su do sada bezbroj puta pogazili dogovor, ali i ono što usvoji Narodna skupština Republike Srpske.

Takođe, naglašavaju da ne vjeruju da je SNSD iskren kada traži jedinstvo te da u cijeloj priči nije problem institucija predsjednika Republike Srpske, već ko je predstavlja. Kako kažu, ne prihvataju da se brani pojedinac, u ovom slučaju Dodik, jer on nije Republika Srpska, istovremeno naglašavajući da i sam Dodik ranije nije branio instituciju predsjednika Republike Srpske kada je iz Kabineta istjeravan Nikola Poplašen, bivši predsjednik Republike Srpske.

"Po pitanju bilo kojeg nacionalnog interesa SDS je uvijek tu i niko ga ne treba pozivati na jedinstvo. Niko ne treba da nas poziva na to jedinstvo i do sada smo pokazali dosta puta kako se to radi. Podržali smo zakone koji se odnose na Ustavni sud BiH i jasno stavili do znanja šta mislimo", rekao je za "Nezavisne" Milan Miličević, predsjednik SDS-a.

On kaže da su se jasno opredijelili i po pitanju visokog predstavnika u BiH te da je NS RS usvojio i zaključke koje je SNSD odmah prekršio, te da oni ne mogu nikome, a pogotovo SDS-u da pričaju šta su nacionalni interesi.

"SNSD jurišnici uvijek izvrću rečenice koje kažem, i zašto neki istaknuti članovi SNSD-a ćute o optužnici, na primjer Nebojša Radmanović, kojeg nisam čuo da se oglasio", rekao je Miličević.

U opozicionim strankama kažu da ne žele da komentarišu optužnicu te da je jasno da je predsjednik Republike Srpske dužan da potpiše zakone koje usvoji NS RS, a u slučaju da to ne uradi prekršio bi Ustav Republike Srpske te da tu nema ništa sporno.

Takođe, naglašavaju da predsjednik Republike Srpske jeste institucija, ali da je važno ko je na čelu te institucije.

"Zajedništvo može da se pravi oko onoga što je sveto, a to je Republika Srpska, njen narod, teritorija, ali ne može oko pojedinca, pogotovo oko pojedinca koji ne propušta priliku da popljuje opoziciju", rekao je za "Nezavisne" Igor Crnadak, potpredsjednik PDP-a.