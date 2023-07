Vlast u Srpskoj ne odustaje od kriminalizacije klevete

BANJALUKA Ministarstvo pravde Republike Srpske uputiće u parlamentarnu proceduru prijedlog zakona kojim je predviđena kriminalizacija klevete, potvrdili su iz Ministarstva za "Nezavisne".

U odgovoru koji su u petak poslali, na pitanje da li će se ovaj zakon naći na narednoj sjednici Narodne skupštine RS i da li u njemu ostaje dio o kriminalizaciji klevete i uvrede, odgovorili su neodređeno, ali sudeći prema tekstu prijedloga do kojih je došao portal Capital, nisu uvažene primjedbe novinarske zajednice, aktivista i međunarodnih organizacija da se izbaci kriminalizacija klevete.

Prema prijedlogu koji je u posjedu Capitala, kriminalizacija uvrede je izbačena, a značajno su smanjene i novčane kazne.

Kada je riječ o kleveti, zaprijećene novčane kazne za ovo krivično djelo prema prijedlogu kreću se od 1.000 do 6.000 maraka, dok su nacrtom zakona bile predviđene novčane kazne od najmanje 8.000 do 100.000 maraka. Kako piše Capital, kazne su takođe smanjene i za krivično djelo iznošenje ličnih i porodičnih prilika, pa umjesto od 10.000 do 120.000 maraka sada isto kao i za klevetu iznose od 1.000 do 6.000 maraka.

U Ministarstvu pravde "Nezavisnim" nisu odgovorili u kojoj će tačno formi zakon biti predložen, preciziravši da će to biti objavljeno u materijalima za sjednicu na sajtu NS RS.

Kolegijum poslaničkih klubova i grupa za narednu sjednicu biće održan u ponedjeljak, a očekuje se da bi sjednica mogla biti zakazana za 18. juli.

Podsjećanja radi, novinarska zajednica, nevladine organizacije i međunarodni predstavnici, uključujući EU, Savjet Evrope, OEBS, SAD i druge zemlje i organizacije upozorili su da bi ovaj zakon značajno ugrozio slobodu izražavanja u RS i doveo do niza problema i ograničenja u radu medija ako bi umjesto do sada predviđenih novčanih sankcija za klevetu i uvredu bio pokrenut krivični postupak od strane države. Predstavnici vlasti u RS su se do sada oglušivali na ova upozorenja i najavili da će zakon ići u proceduru s fokusom na kriminalizaciju klevete.

Siniša Vukelić, urednik portala Capital i predsjednik Kluba novinara Banjaluka, "Nezavisnim" je rekao da se boji da su novinari i aktivisti kolateralna šteta u sukobu Milorada Dodika, predsjednika RS, s međunarodnom zajednicom.

"On nas istura ispred sebe kao kolateral, ali to nas uopšte ne tješi jer mi snosimo ogromne posljedice i one su već sada vidljive u ovoj fazi kada dosta novinara razmišlja da li da nastavi ovaj posao. Ako zakon bude usvojen u ovoj formi, šteta za društvo u RS će biti nenadoknadiva", rekao je on.

Vukelić je dodao da medijska zajednica neće mirno gledati dok se gura prst u oko ustavnim slobodama i ljudskim pravima.

"U petak smo pozvali predstavnike klubova u parlamentu, a većina predstavnika klubova vladajuće koalicije su rekli da još nisu vidjeli tekst i da će ga komentarisati nakon kolegijuma u ponedjeljak", kazao je Vukelić..

Vukota Govedarica, šef Kluba SDSa, za "Nezavisne" je rekao da vlast u RS ne želi da objavljuje vlastite ugovore i krije ih od javnosti kao što je slučaj s ugovorom o autoputu prema Prijedoru, a da istovremeno sve koji kritikuju želi zastrašiti represivnim metodama.

"Kreira se ambijent u kojem će glineni golubovi postati oni iz opozicije koji kritikuju ovaj režim i mediji i novinari koji se bave istraživačkim novinarstvom. A na sve to Vlada krije sve što ona radi. Ne želim da prejudiciram, ali ako dođe do usvajanja zakona kao u nacrtu to je posljednji oblik tiranije kojim aktuelna vlast u formi režima želi da disciplinuje one koji ne misle kao oni", rekao je Govedarica.

Igor Crnadak, šef Kluba PDPa, rekao je da je zakon u formi nacrta "sjevernokorejski zakon" koji se donosi u vrijeme kada, kako ističe, RS ostaje bez projekata i dolazi u izolaciju i pod udar sankcija međunarodne zajednice.

"Očigledno da SNSD ne želi da čuje glas javnosti, koji je i tokom javne rasprave jasno rekao da ovaj zakon ubija slobodu govora i predstavlja prijetnju zatvorom svakome ko kritikuje SNSD i njihovu vlast", rekao je Crnadak.

Srđan Mazalica, poslanik SNSDa, reagujući na ovu izjavu za Srnu je izjavio da Crnadak zamajava javnost izjavama koje nisu tačne.

"Takav sličan zakon je u više od 20 zemalja članica EU i kleveta je kriminalizovana kao krivično djelo, čak sa kaznom zatvora u većini ovih zemalja", rekao je i dodao da RS tim zakonom štiti ustavni poredak i svoju imovinu.

Nebojša Vukanović, predsjednik Liste za pravdu i red, "Nezavisnim" je rekao da je vlast u RS na putu da zavede totalitarizam.

"Prećutna podrška međunarodne zajednice, koja ga sokoli svojim ponašanjem i tolerancijom nasilja, krađe izbora, kriminal i zloupotreba koji traju decenijama, dali su im vjetar u leđa. Jedini način da se zabrana i progon istine zaustave je da narod masovno izađe na ulice", rekao je on.