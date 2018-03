Vojnici se žale na uslove rada: Hrani istekao rok, moramo da krpimo uniforme

PALE - Pripadnici Čete za vezu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine tvrde da su, iako rade u ekstremnim uslovima, u podređenom položaju te da se, osim manjih primanja, sreću i s nedostatkom opreme i katastrofalnom ishranom.

Naime, Četa za vezu, sa sjedištem u Palama je jedinica koja održava komunikaciona čvorišta širom BiH i jedina je takva jedinica u sastavu Oružanih snaga.

''O nama se malo zna ili skoro da i ne zna. Zbog zaštite od odmazde pretpostavljenih časnika moramo ostati anonimni. Posadu čine dva ili tri vojna lica - dočasnik ili dva vojnika a ponekada i dva vojnika bez dočasnika. Radno vrijeme nam je 14 dana 24 sata u ekstremno lošim uvjetima na nadmorskoj visini i do preko 2000 metara. Plaća nam je od 700 do 800 KM. Našim kolegama sa istim činom koji rade u vojarnama je preko 1000 KM. Razlika je što oni rade normalno radno vrijeme od 8 do 16 i idu kućama zato imaju topli obrok i naknadu za prijevoz dok mi nemamo ništa'', navodi se u pismu grupe vojnika upućenom portalu "Bljesak.info".

Vojnici tvrde da nemaju naknadu za odvojeni život iako su odvojeni od porodice po pola mjeseca dok, kako tvrde, časnici po kancelarijama imaju i naknadu za odvojeni život, topli obrok, naknadu za prevoz i naknadu za stanovanje "iako mnogi od njih vozare svaki dan kući".

Ali, iz Ministarstva odbrane BiH tvrde da plate pripadnicima Čete za veze koji rade na stacioniranim komunikacionim čvorištima nisu manje u odnosu na ostale pripadnike OS BiH.

''Pripadnici koji rade na stacioniranim komunikacijskim čvorištima (SKČ) imaju manje naknade koje nemaju karakter plaće što u konačnici rezultira da su im primanja manja iz sljedećih razloga: − osobe koje opslužuju SKČ za vrijeme obavljanja dužnosti ne sljeduje naknada za troškove toplog obroka, jer im je za vrijeme obavljanja dužnosti osigurana cjelodnevna ishrana; − osobe koje opslužuju SKČ naknada za troškove prijevoza sljeduje samo za one dane ili tjedne kada se upućuju i vraćaju sa SKČ, jer u dane provedene na istima i slobodne dane koje koriste nakon angažiranja na SKČ nisu izloženi troškovima prijevoza; − osobe koje opslužuju SKČ ne sljeduje naknada za troškove smještaja jer troškovima smještaja nisu ni izloženi'', rečeno je za "Bljesak.info" iz Ministarstva odbrane.

Vojnici se žale i na hranu. Kažu da im je osigurana hrana, ali da je ona nedostatna, da joj je istekao rok pa su primorani sami da kupuju hranu.

"Mi tvrdimo da nemamo hranu koju bi trebali. Hrani je istekao rok a mnoge namirnice nismo ni dobili tako da od naših bijednih primanja od 700 KM moramo kupiti i hranu i u nekim slučajevima i vodu i s tim istim primanjima izdržavati obitelj, dok vojna lica po vojarnama imaju čak i trostruko veća primanja od nas a rade u neusporedivo boljim uvjetima'', navode vojnici.

Sa druge strane, u Ministarstvu odbrane kažu da ''osobe koje opslužuju SKČ ne sljeduje naknada za troškove odvojenog života''.

''Od formiranja OS BiH pa do mjeseca marta 2009. godine pravo na gore navedenu naknadu im je isplaćivano. Osobe koje opslužuju SKČ sljeduje naknada za angažiranje na izdvojenim visinskim objektima koja iznosi 20% od osnovne plaće'', stoji u odgovoru Ministarstva.

Tvrde da do sada nemaju zaničnih informacija da je na SKČ bilo konzumiranja hrane kojoj je istekao rok trajanja te da nema ni jedan zabilježen slučaj da su pripadnici ove jedinice imali bilo kakvih zdravstvenih tegoba nastalih usljed konzumiranja hrane koja im je osigurana.

"Evidentno je da jednoj količini hrane (konzervi) istekne rok upotrebe prije nego se iste utroše sukladno s jelovnikom. Obvezu zamjene konzervi s isteklim rokom provode nadležne osobe logističke bojne. U zimskom razdoblju se vrši višemjesečna popuna hranom (6-9 mjeseci) SKČ-a zbog nemogućnosti odvijanja kopnenog prometa, logističke bojne izvezu hranu na SKČ-a sukladno sa stanjem iste na osnovu koje prave proračun i jelovnike'', navodi Ministarstvo odbrane.

Vojnici tvrde da su prisiljeni da se snalaze i za oblačenje.

''Što se tiče uniformi zadužili smo jednu uniformu i jedne čizme kako su formirane OS BiH i to krpimo i šijemo a čizme kupujemo da bar donekle ličimo na vojnike. Naravno časnici imaju koliko hoće uniformi koliko im treba da čak obavljaju i vrtlarske radove u tim uniformama i čizmama'', navode vojnici.

Na to iz Ministarstva navode da se Oružane snage BiH organizuju da svi pripadnici OS BiH zaduže pripadajuće komplete jedinstvene terenske uniforme (JTO) u skladu sa propisanim Pravilnikom o uniformama OS BiH.

"U organizacijsko ustrojbenoj strukturi OS BiH ne postoji servis-krojačka ili druga radionica za održavanje JTO, već se isticanjem propisanog vremenskog resursa vrši zanavljanje novom JTO. Također, u postupku je procedura nabavke JTO, a paralelno s tim vrši se i prekrajanje velikih brojeva odjevnih predmeta (donirane putem programa pomoći od Vlade SAD). Važno je napomenuti da MO i OS BiH provode procedure usvajanja novog modela JTO kojom će u narednom srednjoročnom razdoblju biti opremljene OS BiH'', naveli su iz Ministarstva.

(Bljesak.info)