"Volja naroda" Milorada Dodika promovisana u Trebinju

TREBINJE - U prepunoj sali za promocije Muzeja Hercegovine u Trebinju je predstavljena peta po redu knjiga srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika "Volja naroda" koja je od prve promocije 18. avgusta u Akademiji nauka RS u Banjaluci, preko 14. septembra u Beogradu, pa i u Trebinju okupila veliki broj onih koji su željeli čuti nešto više o njoj i koji su je željeli dobiti.

"Knjiga u stvari predstavlja svjedočanstvo o jednom vremenu od 20. septembra 2020. godine do aprila ove godine, sadržavajući govore predsjednika Dodika u Narodnoj skupštini RS, te njegovo obraćanje Savjetu bezbjednosti UN, njegove medijske istupe, ali i govore u izbornim kampanjama, počevši od lokalnih sredina", kazao je priređivač Milan Ljepojević, napominjući da knjiga sadrži govore Milorada Dodika, ali oni "govore o Republici Srpskoj i njenoj odbrani, očuvanju napretku i razvoju".

On dodaje da "nisu u pitanju faktografski govori, već savršena analiza stanja odnosa u Republici Srpskoj, BiH, regionu, Evropi i svijetu, fokusirajući se prvenstveno na Dejtonski sporazim i analizu Aneksa 10, kojim se uvodi visoki predastavnik, te analizu Aneksa 4 kojim su jasno određeni svi pojmovi Dejtonskog mirovnog sporazuma".

"Dejtonski mirovni sporazum je sve predvidio, pa i to kako se može mijenjati, a to se dešava samo ako se s tim složi jedan konstitutivni narod, kao što je srpski, ali sigurno promjene ne može donijeti ni Džo Bajedn, ni Vladimir Putin ili bilo ko treći", dodao je Ljepojević, uz tvrdnju da se Dodikov glas čuje daleko, čak do Kine, Rusije i u gotovo cijelom svijetu.

"On se u stvari čuo taman dotle dokle je trebao da se čuje", zaključio je na kraju Ljepojević.

Recenzent knjige Franc Šošnja se osvrnuo na poruke koje šalje ova knjiga, a one su, kako je rekao, odraz volje naroda, "kao što je volja naroda bila da SNSD ostvari najveću pobjedu na izborima 2020. godine".

"U knjizi se može vidjeti kuda ide Republika Srpska i sve one opasnosti koje nam se sada dešavaju, ali i upozorava kako da se njima suprotstavimo", kazao je Šošnja.

Saša Mićin, profesor Univerziteta u Banjaluci, je dodao da knjiga Milorada Dodika sadrži njegove govore, ali ona suštinski predstavlja govor naroda.

"Knjiga predstavlja njegovu suštinsku politiku, orjentaciju i platformu na kojoj razvija svoju politiku i na osnovu koju je vodi, a daljom analizom možemo da vidimo da knjiga u stvari govori sve ono što narod i misli, a to potvrđuje ne samo naziv knjige, već i rezultati izbora, da je ovdje vidljiva volja naroda koja traje već punih 12 godina i s tim pravom možemo reći ne samo da je Milorad Dodik vrstan političar, nego je on i narodni tribun koji govori ono što narod misli", kazao je Mićin.

On smatra da će knjiga svoju pravu vrijednost dostići tek za nekolike decenije, sa određene vremenske distance, kada će svima biti jasna težina tog narodnog govora.

Uoči predstavljanja knjige se kratko obratio i generalni sekretar SNSD-a Luka Petrović, ističući da će "ova knjiga dati neku novu viziju i novu svjetlost na dešavanja na svim našim prostorima". Danas su i predstavnici Udruženja građana "Politikolog" iz Banjaluke organizovali u Dučićevoj ulici u Trebinju podjelu primjeraka Dejtonskog mirovnog sporazuma u okviru akcije "Dejtonski sporazum u svakoj porodici Republike Srpske" da bi ovaj dokument približili građanima. Predsjednik Udruženja "Politikolog" Milan Ljepojević rekao je da se u vezi sa Dejtonskim sporazumom prave mnogi tabui i nepoznanice, te da je cilj da se podjelom primjeraka ovog dokumenta sa njim upozna svaka porodica u Republici Srpskoj, kao i njene institucije. Generalni sekretar SNSD-a Luka Petrović je rekao da su se opredijelili da posredstvom Mladih socijaldemokrata podijele skraćenu verziju Dejtonskog sporazuma, odnosno slova Dejtona, te da su ovdje vrlo jasno predstavljene prednosti i mane Dejtonskog sporazuma po Republiku Srpsku i njen narod…