Vranješ: Opozicija nema argumente protiv Dodika

BANJALUKA - Opozicija nema argumente protiv Milorada Dodika, tvrdi ambasador BiH u Hrvatskoj Aleksandar Vranješ, nakon optužbi opozicije da Dodik radi za hrvatske interese.

"Rekao bih da je to jedna potpuna zamjena teza. Danas imamo sutuaciju da se u vrijeme kampanje zaoštrila retorika na maksimalan nivo, ali v i da se Mirko Šarović i Јelena Trivić nijednim putem nisu oglasili u ovoj kampanji, niti su rekli jednu jedinu riječ za recimo posljednju odluku Ustavnog suda BiH kojima se otima imovina Srpske, nisu rekli ništa za nametanja od strane visokih predstavnika, nisu rekli ništa o antisrpskoj deklaraciji Bundestaga, nisu ništa rekli i nismo čuli da je ijedna kritika otišla u pravcu bošnjačkog unitarizma i hegemonizma. Nismo čuli u kampanji da su ijednu riječ na tu temu rekli", istakao je Vranješ.

Smatra da se onda stvori jedna zamjena teza.

"Njihovi finansijeri sa Zapada Milorada Dodika označavaju kao nekoga srpskog nacionalistu, kao čovjeka kojeg treba sankcionisati u zapadnim zemljama zato što Republiku Srpsku naziva državom. Ti finansijeri, koji finansiraju opoziciju u Srpskoj tako označavaju Dodika, a onda opoziciju, svjesnu da će izgubiti izbore u nedjelju, uhvati panika i onda za dva dana pokušavaju da iskreiraju jedan narativ da je Dodik izdajnik srpskog interesa i da je agent zapadnih interesa i to ni manje ni više nego hrvatskih" rekao je on za RTRS.

Smatra da je to apsurdno i da se tome ne treba pridavati pažnja.

"To je jedan vid prizemne propagande koji pokazuje da je jedna politička grupacija izgubila kompas, izgubila sve moguće argumente i sad traže najprizemniji način da oblate protivkandidata", smatra Vranješ.

Kada je riječ o odnosu i kominikaciji Dodika sa predsjednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem ili sa hrvatskom stranom u BiH, ili uopšteno sa hrvatskim funkcionerima, Vranješ kaže da postoje istorijska velika neslaganja između Srba i Hrvata i da su njihove i naša istina potpuno različita.

"Ali kada je riječ o očuvanju Dejtona, o narušavanju kolektivnih prava konstitutivnih naroda, to je segment sadašnjosti koji i te kako može biti odbar osnov za povećavanje razumijevanja između Hrvata i Srba. To je upravo no što Dodik i čini sve ovo vrijeme."

Smatra da je Dodik uspio da napravi malo veći stepen razumijevanja kada je riječ o narušavanju kolektivnih prava konstitutivnih naroda, kada su u pitanja, kao što je majorizacija druga dva konstitutivna naroda, kada je u pitanju nešto što u globalu možemo nazvati bošnjački hegemonizam.

"Danas zvanična Hrvatska govori da je potrebno sačuvati Dejton, da se potrebno pridržavati slova Dejtona. To je retorika koju Dodik govori već 20 godina. Mi to danas čujemo iz Zagreba. I sada kad se ta komunikacija poboljšala, opozicija uoravo to koristi kao argument protiv Dodika. To je aprurd koji pokazuje da jednostavno nisu dorasli da se bavi takvim nivoom političkog djelovanja jer nisu u stanju. Postavlja se pitanje ako se komunikacija u regiji, ne samo sa Hrvatskom nego i šire poboljšava, onda neko treba da nam objasni da to nije dobro i da kominkacija ne bi trebalo da postoji. To je potpuno pokazatelj jednog političkog diletantizma i to bi trebalo da posluži u kampanji protiv Dodika", dodao je Vranješ.

Vranješ pita, na osnovu čega opozicija misli da riječi Milanovića da treba očuvati Dejtonski mirovni sporazum idu na štetu Srpske, a u isto vrijeme i Trivićeva i Šarović to nijednom nisu rekli u ovoj kampanji.

"Nismo ih čuli da osuđuju bošnjački hegemonizam, da su išta doveli u pitanje, da su rekli da se međunarodna zajednica ne smije miješati u unutrašnja pitanja BiH, i da odluke u Bih trebaju donositi tri konsitutivna naroda. Јesmo čuli to negdje od strane opozicije? Nismo i to je apsurd ove situacije", naglašava Vranješ.

Na pitanje kavisu bili stavovi zvaničnog Zagreba prema ovim pitanjima u ranijem periodu, npr, u vrijeme nekadašnjeg predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića, Vranješ podsjeća da je Mesić prijetio da će vojno presjeći koridor i uništiti Republiku Srpsku.

"To je bio govor i stav nekadašnjeg predsjednika Hrvatske, i to nije smetalo ni Šaroviću niti Branislavu Borenoviću da kasnije, nakon njegovog penzionisanja, grade s njim dobre odnose, ali im smeta kad čuju aktuelnog predsjednika Milanovića kad kaže da je neophodno rszgovarati jer očuvanje Dejtona nema alternativu. Pogledajte sad razliku u stavovims dva hrvatska predsjednika. Dodik je uspio da približi stavove Srspske u Zagrebu", kaže Vranješ.

Smatra da je Dodik uspio je da opoveća stepen razumijevanja između Srpske i Hrvatske i da se to mora pozdraviti.

"Taj segment naše političke sadašnjosti može da bude polazna osnova da se komunikacija, ali i međusobno razumijevanje unaprijedi i nadograđuje. Iz tog razloga Dodik je uložio veto kada je riječ o Pelješkom mostu, ali na taj način je i isposlovao da Hrvatska završi svoj dio projekta mosta preko Save kod Gradiške i danas je most završen, a Hrvatska trenutno gradi pristupni put i novi granični prelaz", istakao je Vranješ.

Naglašava da to nije politikantstvo nego Dodikov državnički pristup u kojem postepeno gradi bolju komunikaciju sa državama kako u regiji tako i šire.

"Dodik radi za interese Republike Srpske, a oni su kominakacija sa svima. Mi smo vidjeli da je Dodik to uspio i to je ono što najviše smeta opoziciji. Problem opozicije je to što će izgubiti izbore u nedjequ, zato što nikako ne mogu da se vrate u realnost, šta je to današnje vrijeme i današnji trenutak" ,smatra Vranješ.

Mnogi su pitali zašto je opozicija gorljivo branila saradnju sa Njemačkom, kad je u Skupštini bilo pitanje rezolucije Bundestaga, a napada odnose sa Hrvatskom?

"Tu su se oni narodski rečeno pogubili. Vidjeli smo da jedna veoma štetna rezolucija Bundestaga koja bi trebalo da usmjeri spoljnu politiku Njemačke prema BiH, koja je potpuno antisrpska i usmjerena protiv interesa Srpske i srpskog naroda. Da je opozicija prosto zaćutala. Nisu imali nijedna komantar na tu temu. Zar je moguće da neko ko opozicioni djeluje u skupštini, kada se to stavi na dnevni red da prosto ćuti, ne dođe, ne želi da glasa, ne želi javnosti da iskaže svoj stav po jednom važnom pitanju. Zar ne bi to trebloa da bude tema za rasporavu a ne za tišinu jedne strane. To se desilo i onda se polako počinju otkrivati interesi, interesi za finansiranje, interesi sa vezama koje imaju sa određenim fonadacijama, poveznica sa Šmitom kog jedino naša opozicija prihvata za visokog predstavnika", smatra Vranješ.

Podsjeća da je čak je i Milanović osporio pitanje legitimnosti Šmita.

"Možda je to i zasmetalo Trivićevoj i Šaroviću ali naša opozicija tio prihvata. Tu su se pomiješali interesi koju imaju prema finasijerima i jedna snažna želja da preuzmu vlast. Sad to treba na naki način izbalansirati i predstaviti javnosti da oni u suštini djeluju u interesu svog naroda, a ne finansijera, a kad dođe to toga da se to treba da se prezetuju, onda pobjegnu, ućute što govori o tome da nisu u stanju da urade sve u šta su se uvukli a ušli su u problem kome su danas odgovorni", kaže Vranješ.

Pita čiji su agenti i za čije interese rade Mirko Šarović i Јelena Trivić i za čije interese žele da rade i danas i ubuduće?

"Mi moramo to pitanje da otvorimo, jer oni pretenduju da vode vlast, da vode Srpsku. Narod to primijeti, građani primijete da neko izbjegava temu kada je riječ o Republici Srkoj, kada je riječ o stranim napadima na Republiku Srpsku , što govori da nemaju ne samo hrabrosti, nego i obavezu prema svojim finansijerima i na taj način se pokaže za čije interese rade. Za interse Srpske očigledno ne rade", smatra Vranješ.

Ističe da je Dodik je poznat kao čovjek po veoma eksplicitnom izražavanju svojih stavova i da je ono što mu na Zapadu najviše zamjeraju je ta njegova retrika.

"Niti je njemu niti bilo kome u Republici Srpskoj ugodno slušati hrvatsku verziju događaja iz savremene istorije sa kojima se apsolutno ne slažemo. Ali isto tako ni hrvatskoj strani nije ugodno kad Dodik u Јasenovcu kaže da je na tom mjestu počinjen genocid u kojem je stradalo pola miliona Srba, da je `Oluja` zločinačka akcija, kad podrži srpsko Tužilaštvo u podizanju optužnice protiv hrvatskih pilota koji su pobili djecu, žene i starce na Petrovačkoj cesti avgusta 1995. godine ili kad napravi poveznicu svih hrvatskih zločina nad srpskim narodom u 20. vijeku", ukazao je Vranješ.

Naglasio je da je veći je broj stvari sa kojima ne možemo da se složimo sa Hrvatskom, ali Dodik kaže jasno ono što se mnogima ne sviđa ne samo u Hrvatskoj nego i u Njemačkoj, SAD, Velikohj Britaniji.

"Reći da on nešto izbjegava i ne želi da kaže to je potpuno zlonamjerno", poručio je Vranješ.