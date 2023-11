Vrhovni sud BiH nema podršku poslanika iz Republike Srpske

SARAJEVO - Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH na predstojećoj sjednici razmatraće Prijedlog zakona o Vrhovnom sudu Bosne i Hercegovine koji je predložio Denis Zvizdić, zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma, a sigurno je da taj zakon neće proći, jer neće dobiti podršku Republike Srpske.

"Zvizdić kao da ne učestvuje u razgovorima partnera na nivou BiH, gdje je dogovoreno da se u okviru Suda BiH osniva apelaciono odjeljenje kako bi se obezbijedila dvostepenost. Sve je usaglašeno, osim sjedišta tog suda i sada on, iz ne znam kojeg razloga, predlaže zakon koji bi bio antiustavan i koji bi uspostavio neki vrhovni sud kao vrhovni autoritet u BiH", rekao je Milorad Kojić, poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

U samom zakonu koji je predložio Zvizdić navedeno je da razlog za uspostavljanje vrhovnog suda BiH treba razlikovati apelacionu nadležnost drugostepenog odjeljenja Suda BiH i Ustavnog suda BiH i kasacionu nadležnost vrhovnog suda.

"Na taj način bi se jasno odvojila specifična uloga drugostepenog odjeljenja Suda BiH i Ustavnog suda BiH od specifične uloge vrhovnog suda BiH, koja se odnosi na područje kontrole zakonitosti, primjenu prava i zauzimanje opštih pravnih stavova. Osnivanjem Vrhovnog suda BiH završila bi se piramida pravosuđa u BiH, jer je poznato da sve države regiona, a i najveći dio država EU, imaju poseban vrhovni sud kao trećestepeni organ koji se bavi ujednačavanjem sudske prakse i zaštitom pravne sigurnosti svih građana", navodi se u obrazloženju zakona o vrhovnom sudu BiH koji je predložio Zvizdić.

Kojić ističe da ne postoji nikakva mogućnost uspostavljanja vrhovnog suda BiH te da stranka iz koje on dolazi sigurno neće dati podršku.

"Naša reakcija je jasna, ako on smatra da je potreban vrhovni sud, onda mi smatramo i predložili smo da prestanu važiti Sud i Tužilaštvo BiH", istakao je Kojić.

U obrazloženju predloženog zakona, Zvizdić je naveo i da je vrhovni sud jedini način da se kroz ujednačavanje sudske prakse stvori jedinstven pravni prostor.

"U državi u kojoj paralelno postoje četiri pravna sistema i četiri krivična zakona uspostavljanje jednog vrhovnog suda na nivou države je jedini način da se kroz ujednačavanje sudske prakse stvori jedinstven pravni prostor. Neprihvatljiv je stav da se jednakost građana obezbjeđuje na nivou entiteta. Ustav BiH svim građanima garantuje jednakost pred zakonom, i to je garancija koju mora ispoštovati država Bosna i Hercegovina, a ne entiteti, kantoni ili Brčko distrikt", navodi se u obrazloženju i dodaje da je pravna sigurnost i jednakost od suštinske važnosti za prosperitet države.

Prijedlogom zakona o kojem će raspravljati poslanici navedeno je i da sjedište vrhovnog suda treba da bude u Sarajevu te da predsjednik Vrhovnog suda treba najmanje dva puta godišnje da održava zajedničke kolegijume sa predsjednicima Apelacionog odjeljenja Suda BiH, Vrhovnog suda FBiH, Vrhovnog suda Republike Srpske i Apelacionog odjeljenja Brčko distrikta.

"Sigurno mi kao poslanici iz Republike Srpske nećemo takav zakon prihvatiti niti ćemo glasati za njega. Gospodin Zvizdić je dio većine u zajedničkim institucijama BiH i kao takav, ja ne vjerujem da je on ovaj prijedlog usaglasio sa svojim kolegama iz SNSD-a, nego da je to njegov vlastiti prijedlog i vlastita inicijativa. Vjerujem da niko od nas poslanika iz Republike Srpske neće ovo podržati", rekla je Mira Pekić, poslanik PDP-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Ona kaže da je čudi to što se u isto vrijeme razgovara o zakonu o Sudu BiH u toj istoj vladajućoj koaliciji, gdje se predviđaju određene izmjene tog zakona, gdje se predviđa, bar ono što smo vidjeli, prenos, određenog dijela nadležnosti, odnosno osnivanje novih sudova.

"To je ono što me brine, a ova Zvizdićeva inicijativa me uopšte ne brine, to neće proći kod poslanika iz Republike Srpske", rekla je Pekićeva.

