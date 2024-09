Vrhovni sud mjesecima drži u ladici predmet "Štulanović"

BANJALUKA - Vrhovni sud Republike Srpske još uvijek, četiri mjeseca nakon zaprimljene žalbe, nije donio drugostepenu presudu Muharemu Štulanoviću, imamu i profesoru na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, koji je optužen da je Republiku Srpsku označio kao "genocidnu tvorevinu", te u prvostepenom postupku oslobođen optužbi.

Ovaj predmet je, s pravne strane, i te kako zanimljiv, jer je Okružni sud u Banjaluci u prvostepenom postupku ispoštovao odluku Ustavnog suda BiH, a ne Zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH koji je donijela Narodna skupština Republike Srpske (NS RS).

Podsjećanja radi, 13. januara prošle godine je na YouTubeu objavljen video-snimak na kojem je prikazan Štulanović kako Srpsku naziva "genocidnom tvorevinom", a njegova izjava je izazvala oštre kritike u Srpskoj.

"Ovdje u džamiji, braćo, a to je surova realnost i mnogih pojedinaca po našim džamijama i džematima, i sa nama sjedi neko ko je pojedinačno baš zbog te genocidne tvorevine koja se okotila i zaživjela tog 9. januara, u vidu genocidne tvorevine 'er es', dana kojeg oni slave, ostao bez 17 članova najbliže rodbine. Koji se, pazite to, nisu izgubili, kako se to zamumuljeno govori i predstavlja, nego su svi pobijeni i poklani samo iz razloga što nisu bili Srbi", govori Štulanović u spornom snimku.

Okružni sud u Banjaluci potom je potvrdio optužnicu koju je protiv Štulanovića 4. decembra 2023. podnijelo Republičko javno tužilaštvo. Prema navodima optužnice, Štulanović je u vjerskom objektu u kompleksu Islamsko-pedagoškog fakulteta u Bihaću, u toku vjerskog obreda, održao govor u kojem je izložio poruzi, preziru i grubom omalovažavanju Srpsku, označivši je kao genocidnu tvorevinu.

Republičko javno tužilaštvo optužilo je Štulanovića za povredu ugleda Republike Srpske i njenih naroda iz člana 280a. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Međutim, 18. januara ove godine održana je plenarna sjednica Ustavnog suda BiH, koji je utvrdio da član 280a. Krivičnog zakonika Republike Srpske nije u skladu s Ustavom BiH, niti Evropskom konvencijom, zbog čega je ovu odredbu ukinuo.

Dakle, Okružni sud u Banjaluci je morao da se odluči: da li da poštuje odluku Ustavnog suda BiH ili Zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH, koji je usvojila Narodna skupština Republike Srpske. I banjalučki sud je, 29. februara, poručio - poštujemo odluku Ustavnog suda BiH.

"Nakon potvrđivanja optužnice donesena je odluka Ustavnog suda BiH i ovo djelo je dekriminisano. Budući da su odluke Ustavnog suda BiH obavezne i konačne, sud je zaključio da je ovo djelo dekriminisano", kazao je prilikom izricanja oslobađajuće presude sudija Okružnog suda Banjaluka Siniša Marković.

Na početku tog ročišta Marković je pitao tužiteljku Dragicu Glušac da li ostaje kod predmetne optužnice, s obzirom na odluku Ustavnog suda BiH.

"Optužnica je potvrđena. Takva je kakva je. Ako je amnestiran taj član zakona i to krivično djelo, nije obilježje krivičnog djela i riječi optuženog", rekla je tada tužiteljka.

I dok je Okružni sud u Banjaluci, dakle, stava da se Štulanović nije ogriješio o zakon, Republičko javno tužilaštvo je zatražilo "drugo poluvrijeme" ove pravne utakmice.

"Uvidom u evidencije koje vodi Republičko javno tužilaštvo, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, utvrđeno je da je 5. aprila 2024. godine ovo odjeljenje Vrhovnom sudu Republike Srpske putem Okružnog suda u Banjaluci uputilo žalbu protiv presude Okružnog suda u Banjaluci kojom je optuženi Muharem Štulanović oslobođen optužbe", rekla je za "Nezavisne novine" Dragica Tojagić, sekretar Tužilaštva.

Tužilaštvo je, kako je dodala, žalbu uložilo zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, zbog povrede Krivičnog zakonika i zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.

"Vrhovni sud do sada nije donio odluku po žalbi", navela je Tojagićeva, dok su nam iz Vrhovnog suda Republike Srpske kazali da će predmet biti riješen prema planu rješavanja predmeta u Krivičnom odjeljenju.

I iz Okružnog suda u Banjaluci, koji je 29. februara donio prvostepenu presudu, rečeno nam je da ona još uvijek nije pravosnažna. U ovom sudu saznajemo da je Vrhovni sud Republike Srpske predmet zaprimio 24. aprila ove godine.

