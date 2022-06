"Vrijeme da BiH malo pomogne EU da bi ona mogla da pomogne nama"

ČELINAC - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas da je došlo vrijeme da i BiH malo pomogne Evropskoj uniji da bi ona mogla da pomogne nama.

Osvrćući se na jučerašnji sastanak lidera parlamentarnih stranaka iz BiH sa predsjednikom Evropskog savjeta Šarlom Mišelom u Briselu, Cvijanovićeva je rekla da i EU želi da zabilježi određeni napredak.

"Ono što sam čula od predsjednika Dodika i učesnika sastanka jeste da nose pozitivne utiske, da su se organizatori trudili da izađu u susret onome što jesu realnosti u okviru BiH i da dokument koji se tamo pojavio, a koji je ispoliran u skladu sa zahtjevima iz Republike Srpske, predstavlja određene orjentire kako se ponašati u narednom periodu", rekla je Cvijanovićeva novinarima u Čelincu.

Cvijanovićeva je navela da s obzirom na opredijeljenje da BiH kreće ka EU i na činjenicu da je došlo do ozbiljnog zastoja i da se nije mnogo toga dešavalo na tom planu u prethodnom periodu, ovaj sastanak trebalo da bude neka podsticajna priča.

"Trebalo je da konačno počnemo raditi određene stvari, a da one budu u skladu sa našim ustavnim obavezama, ali i našim spoljno-političkim opredjeljenjem", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je izrazila žaljenje što je došlo do nesaglasnosti i što su pojedinci ovo iskoristili kao poligon za određena politička prepucavanja.

"Ne sviđa mi se način Borenovića, koji je u ovoj priči pokazao da nije dorastao da sjedi tamo za stolom i rješava određene stvari. Jednako mi je neozbiljan i nastup lidera SDS-a koji je prije nekoliko dana govorio kako bi, ukoliko bi on pobijedio na izborima, BiH za osam godina bila u BiH", podsjetila je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, potrebno je da BiH pokaže dobru volju i da se kreće naprijed ka EU zato što se otvaraju vrata, i to na prilično neobičan način u odnosu na sve ono kako se do sada dešavalo u proširenju EU.

"Zbog dešavanja u Ukrajini i određenim susjednim zemljama, nastoji se otvoriti prostor da što prije dođe do kandidatskog statusa. Pa onda, kada je to tako, kada su u pitanju neke druge države koje ranije nisu bile u redu čekanja, onda je zaista red da države zapadnog Balkana mogu da se kreću na tom putu, a ne da budu stvaljene u neki zapećak", navela je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je istakla da je zadovoljna onim što je čula od učesnika sastanka koji su pokušavali i uspjeli da mijenjajući određene stvari od onog kako su bile prvobitno zacrtane.

"To nije dokument koji je potpisan, to nije zakon, ali jeste ozbiljan dokument koji bi trebalo da pokaže šta su to naši orijentiri kojim treba da se krećemo. Sigurna sam da će biti mnogo problema u realizaciji određenih stvari. Izgubili smo nepotrebno vrijeme zato što se i dalje insistira na 14 prioriteta, a sada nam govore da je potrebno da se zabilježi uspjeh u nekoliko tih ključnih prioriteta da bismo mogli da dođemo do kandidatskog statusa", rekla je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva tvrdi da je Republika Srpska na sve to ukazivala prije tri i više godina, kada se pojavio dokument od 14 prioriteta.

"Tada smo rekli `dajte da uradimo ono što je realno u tom periodu, dajte nam kandidatksi status, a nakon toga, svaki novi set iz tih 14 prioriteta, važite za neku novu fazu`. To znači da u fazi kada se čeka datum za početak pregovora rješavamo neka od tih pitanja, a nekad druga kada se počne sa pristupnim pregovorima", pojasnila je Cvijanovićeva.

Međutim, podsjeća Cvijanovićeva, EU je išla prilično rigidno i tražila da se zabilježi značajan napredak u svih 14 prioriteta, što prosto nije moguće zato što u BiH još postoje određeni nesređeni odnosi i računi.

"Žalim što političke partije iz Republike Srpske nisu pokazale onaj nivo saglasnosti i jedinstva i prepoznali ovo kao neku visokorangiranu temu kojom u ovom zlo vrijeme u Evropi treba da pokažemo i da smo raspoloženi da pričamo sa ljudima iz Evrope, ali i da vidimo da su ljudi iz Evrope raspoloženi da zajedno sa nama traže određena rješenja", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je trebalo pružiti ruku, a ne koristiti ovo za neku političku arenu.