Vučić: Ako budem ubijen, odgovoran je Еlmedin Konaković

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da ako bude ubijen, da je za to odgovoran ministar inostranih poslova BiH Еlmedin Konaković.

Inače, Konaković je pozvao danas predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da dođe u Potočare na obilježavanje 11. jula.

Upravo zbog ovoga Vučić je poručio da je Konaković pozvao na njegovo ubistvo, jer svi dobro znaju šta se dogodilo u Potočarima.

"Druga stvar koja je važna, to je da su toliko nervozni zbog rezultata da je sebi dozvolio da de facto danas pozove na moje ubistvo. Rekao je Vučić se može ogrnut ili ne zastavom Srbije, da dođe u Srebrenicu 11. jula ili u UN. U Srebrenici sam bio već 11. jula. Pognuo sam glavu pred spomenikom, ali nisam pred kamenicama. Bedni pokušaji kojima govore da se to organizovalo u Srbiji su toliko jadni, koliko i priča o mom snajperisanu iznad Sarajeva. Hvala vam na tom pozivu da budem ubijen. Ako budem, znajte da je za to odgovoran Еlmedin Konaković", rekao je Vučić, prenosi ATV.

Govoreći o planu političkog Sarajeva, Vučić ističe da to nikada nije bilo poštovanje žrtava jer su to imali od početka.

"Prva je bila moralna odgovornost srpskog naroda, a druga su pravne posledice. Žele da se dočepaju srpskih para, pokušaće da idu na reviziju tužbe protiv Srbije. To nije dobro za regionalne odnose. Dobili su rezoluciju kakvu su hteli i samo kipte od bijesa. Nervozu prosipaju na svakom koraku", kaže Vučić i ističe da svi planovi koje imaju će biti veoma teško sprovodivi.

"Pratim Pitera Bojla dugo, on je bio njihov glavni pravni savetnik. Teška im je priča, proći će i u tom smislu teže i lošije. Biće im to veliko razočaranje u budućnosti. Nema tu pobednika. Pobednik moramo biti i jedni i drugi zajedno. Da pokušamo da čujemo jedni druge. Nasmijem se kada vidim koliko oni pokušavaju da prete", rekao je Vučić.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.