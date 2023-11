Vučić: Čudi me susret Komšića, Bećirovića i Kurtija, sad znamo s kim imamo posla

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ga čudi sastanak članova Predsjedništva BiH Željka Komšića i Denisa Bećirovića sa premijerom samoproglašenog Kosova Aljbinom Kurtijem u Parizu i da to ukazuje na dvostruke aršine kada je riječ o poštovanju teritorijalnog integriteta.

Vučić je rekao da je to dobro za Srbiju da zna sa kim ima posla.

On je naveo da se u Parizu, gdje prisustvuje Forumu mira, nije razgovarao sa Kurtijem, koji je sam birao sa kojim predstavnicima BiH će se sastati.

"Veoma je čudno da su oni /Bećirović i Komšić/ to prihvatili i onda se pitam kakvi su to dvostruki aršini i pristupi prema dešavanjima u bivšoj Jugoslaviji da negde priznajete teritorijalni integritet i tražite da se on poštuje, a sa druge strane onaj od kog tražite da poštuje teritorijalni integritet, integritet njegove zemlje ne priznajete?", upitao je Vučić.

On je istakao da do formiranja zajednice srpskih opština neće doći dok god je na vlasti Kurti koji se "sve vrijeme koristio balkanskim trikovima", te ukazao da će Srbija učiniti sve da sačuva živote Srba na Kosmetu i mir.

Bećirović i Komšić razgovarali su u Parizu s Kurtijem o mogućnostima produbljivanja suradnje dviju zemlja.

"Zahvaljujem predsjedavajućem Predsjedništva BiH Željku Komšiću i članu Predsjedništva BiH Denisu Bećiroviću na produktivnom sastanku", napisao je Kurti na platformi X.

Kurti je takođe rekao kako je tokom sastanka bilo riječi o osobnim iskaznicama, važnosti pune provedbe sporazuma Berlinskog procesa, konkretno sporazuma o slobodnom kretanju, prenosi Fena.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da su svaki rejting BiH uništili ljudi poput hrvatskog člana Predsjedništva BiH Željka Komšića, koji i dalje pokušava da na svakom mjestu, koristeći priliku u posljednjem mandatu, ocrni Srpsku.

"To su posljednji trzaji Komšića, kojeg su svi pustili niz vodu, da se dodvori muslimanima, da naknadno dobije neku poziciju", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Predsjednik Srpske je istakao da BiH ne može napredovati nikada dok takvi tipovi, koji na račun prevare oduzimaju mjesto legitimnim predstavnicima, ruše osnovne ustavne principe na kojima BiH postoji i održava se u ovakvom obliku.

