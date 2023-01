Vučić: Da li je moj sin počinio krivično delo što je bio na proslavi Dana RS

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je za njega nevjerovatan neprofesionalizam službi BiH to što su se u medijima pojavili povjerljivi podaci u vezi sa posjetom i obezbjeđenjem njegovog sina Danila Vučića Republici Srpskoj, odnosno BiH, te istakao da se takve stvari ne rade.

Vučić je izjavio da je u uobičajenom dopisu obaviještena BiH da će član porodice predsjednika Srbije boraviti u posjeti BiH, Banjaluka, Jahorina, u periodu od 8. do 11. januara.

"A vi ste objavili brojeve mobilnih telefona, brojeve pištolja, kad ulaze, kada izlaze pripadnici njegovog obezbeđenja. Pa koje to službe u svetu rade? Što ste to radili? Jeste hteli da ga ubijete, šta ste hteli, zašto ste to radili?", upitao je Vučić nakon obilaska radova na izgradnji auto-puta Miloš Veliki, na dionici Novi Beograd-Surčin.

On je rekao da li je njegov sin počinio krivično djelo time što je već osmi put išao na proslavu Dana Republike Srpske, te naveo da Danilo nije bio u sastavu nikakve delegacije i da su pojedini mediji iz regiona o tome lagali.

Govoreći o objavljenom dopisu, u kojem se najavljuje posjeta njegovog sina Republici Srpskoj, odnosno BiH, Vučić je rekao, a prenosi Srna, da je riječ o tipskom papiru, te predočio slične papire koji je slao bivši predsjednik Srbije Boris Tadić kada je putovala njegova porodica.

On je rekao da se u tim papirima navodi ko je naoružan, ko, kada i gdje prelazi, što se radi uobičajeno, a time se pokazuje i povjerenje prema sestrinskim službama i poštovanje prema nekoj drugoj zemlji.

"Jasno im stavljate do znanja ko će ući, kada će izaći, da nemaju problema da to mogu da isprate, sve najobičnije. Pa, u čemu je bio problem? Izgleda u tome što su morali nešto da slažu i da izmisle", rekao je Vučić.

Povodom pisanja hrvatskih medija da se njegov sin druži sa mafijašima i ratnim zločincima, Vučić je naveo da je problem kod Hrvata što su mislili da je Srbija gotova, da nikada neće smjeti da pomene Jasenovac, a kamoli vojno-policijsku operaciju "Oluja".

Na pitanje o tvrdnjama premijera samoproglašenog Kosova Aljbina Kurtija da će do kraja marta biti postignut sporazum i da Srbija mora da se složi sa njim jer će u suprotnom ponovo uvesti kažnjavanje zbog registarskih tablica, Vučić je istakao da Priština nema načina da radi takve stvari.

"Ili (Kurti) nije čitao sporazum ili nam spremaju novu akciju. Nemaju načina da rade to. Oni da su mogli sklonili bi barikade. Nemaju načina za to. Tu su neke druge ozbiljnije i teže stvari. To je taktika u kojoj mi treba da budemo srećni i ćutimo, a da neko postane član UN", rekao je Vučić.