Vučić: Donacija Republici Srpskoj je pitanje obaveze

BANJALUKA - Aleksandar Vučić, predsjednik Republike Srbije, rekao je da je pitanje poklona i donacija pitanje obaveze jer Srbija mora da vodi računa o Republici Srpskoj i uvijek bude dostupna.

"Danas uplaćujemo 540.000 evra za škole i domove zdravlja", rekao je Vučić, dodajući da Srbija danas ima više novca i zbog toga može da ispravlja brojne nepravde prema svom narodu.

Naglasio je da ma gdje god da žive Srbi širom svijeta da im je jedna matica, a to je Srbija, istovremeno dodajući da je obaveza Srbije da pomaže, te da je uputila i 10.000 testova.

"Ponosan sam na to što smo uvijek tražili način i mogućnost da pomognemo Republici Srpskoj, ali i četiri opštine Federacije BiH, gdje žive Srbi", rekao je Vučić, dodajući da Srbija poštuje teritorijalni integritet BiH.

On je naglasio da je Srbija do sada uložila 120 miliona KM te da se Srbija raduje svakom uspjehu Srpske te da je Srbija spremna da preuzme na sebe izgradnju autoputa do Bijeljine.