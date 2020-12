Vučić: Džaferović i Komšić neprincipijelni

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da kod bošnjačkog i hrvatskog člana Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića i Željka Komšića postoji neprincipijelnost kada je riječ o njihovom stavu o Kosovu i putu BiH prema NATO-u.

Vučić je da BiH nema zvaničan stav o putu prema NATO-u, a da, kada je riječ o Kosovu, DŽaferović i Komšić iznose svoj lični stav da je nezavisno.

On je podsjetio da je razlog odbijanja Džaferovića i Komšića da se sretnu sa ruskim šefom diplomatije Sergejem Lavrovim to što je on pohvalio vojnu neutralnost Republike Srpske, a s druge strane njih dvojica tvrde da BiH ide u NATO i da je Kosovo nezavisno.

"To nije stav BiH, već samo njihov stav. Tako je i po pitanju nezavisnosti Kosova i Metohije, gde direktno ruše teritorijalnu celovitost Srbije. Ti ne poštuješ politiku BiH. Radi se o ličnim stavovima Džaferovića I Komšića, ali nije stav BiH", istakao je Vučić za Televiziju "Prva".

Vučić je ukazao da Srbija nijednim jedinim aktom nije ugrozila teritorijalni integritet BiH, a poneki članovi Predsjedništva kažu da je Kosovo za njih nezavisno.

Što se zastave BiH tiče, za koju tvrde da nije bila prisutna na sastanku predsjedavajućeg i srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika i Lavrova, Vučić je rekao da za to nije kriv Lavrov, te ocijenio da Džaferović i Komšić imaju pravo na lične stavove, ali da je uvijek pogrešno da se odbija razgovor, jer se bez razgovora ne mogu rješavati problemi.

Komentarišiću bošnjačke primjedbe zašto jedan ministar u Vladi Srbije nosi zaštitnu masku sa zastavama Srbije i Republike Srpske, Vučić je podsjetio da nije imao ništa protiv kada je Džaferović bio u posjeti lideru SDA Sulejmanu Ugljaninu u Sandžaku/Raškoj i ikonografiji kakva je tamo bila.

"Sulja je u to vreme lupao gluposti o fašizmu, pošto nije dobio fotelju u Vladi, i pričao je svašta o Srbiji. Šefik je na to ćutao, a ja nisam želeo da reagujem na to. A da ne pričam kakva je ikonografija tamo bila. Nisam zbog toga ni uplašen, niti me je strah", rekao je Vučić.

On je dodao da Srbija nikada nije narušavala nezavisnost Crne Gore, niti se miješala u unutrašnje stvari, "makar ne kao oni kad su priznali nezavisno Kosovo".

"Jedino što smo tražili je da Srbi imaju svoja prava. Mi imamo po Dejtonu prava na specijalne veze sa Republikom Sprskom, to je naše