Vučić: Manje problema u BiH kada se ne bi urušavao osnovni Dejtonski sporazum

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da bi bilo manje problema u BiH kada se ne bi urušavao osnovni Dejtonski sporazum.

"Hajdemo da se najpre poštuje `Dejton 1`. Kada se ne bi urušavao taj prvi osnovni sporazum, siguran sam da bi bilo manje problema", rekao je Vučić za beogradske "Večernje novosti", odgovarajući na pitanje da li je ideju o "Dejtonu 2" razumio kao probni balon za demontažu Republike Srpske.

Vučić je ponovio da će Srbija uvijek da prihvati sve što se dogovore tri naroda u BiH.

Predsjednik Srbije rekao je da bi bilo dobro kada bi se uspjelo da se do kraja 2018. godine "raspetlja kosovski čvor", ali da nije optimista po pitanju postizanja obostrano prihvatljivog dogovora sa Albancima.

"I dalje mislim da su nam šanse za obostrano prihvatljivi dogovor manje od pet odsto. Ali, i za dogovor unutar Srbije, između nas. Praktično je nemoguće rešiti ovo pitanje bez velikih sila", rekao je Vučić.

Vučić je ocijenio da je dobra volja i Srba i Albanaca preduslov za pomeranje sa mrtve tačke i da bi istorijska stvar bila da se dogovor sa Albancima postigne bez sukoba.

"Ako to postignemo biću veoma ponosan na to svoje političko nasleđe, bez obzira na to kako bi mi politički bilo suđeno u današnje vreme, misleći na to kako će to biti tumačeno u budućnosti", naveo je predsjednik Srbije.

Vučić objašnjava da je svjestan da bi bio "prokazan u najvećem dijelu srpske javnosti" od prvog trenutka kada bi se došlo do takvog kompromisa, ali naglašava da bi "za dvadeset godina bio slavljen".

Odgovarajući na pitanje da li je za njega apriori neprihvatljivo da Kosovo dobije stolicu u UN, Vučić je rekao da misli da je to nemoguće, "osim ako se ne postigne neka druga vrsta istorijskog sporazuma kojim bi Srbi bili zadovoljni".

"Ovako je apsolutno neprihvatljivo", poručio je Vučić.

Predsjednik Srbije ocijenio je da je rečenica Stojana Novakovića da Srbi moraju da budu "malo više Srbi" ključna stvar za opstanak srpskog naroda.