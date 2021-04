Vučić: Mir i zajednički rad su naša budućnost

BANJALUKA - Mir i zajednički rad su naša budućnost, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas u Banjaluci.

Govoreći o političkoj situaciji u BiH, rekao je da je pažljivo saslušao svoje domaćine i da je važno sačuvati mir.

"Za nas je važno da pokušavamo da čuvajući mir i stabilnost poboljšamo naše ekonomije", rekao je Vučić.

"BiH je za Srbiju treća izvozna destinacija, ukupno trgovinski partner broj sedam. Dakle za nas veoma važan partner", rekao je predsjednik Srbije.

Vjeruje da se mnogo toga može zajednički uraditi i da svi treba da se osjećaju sigurno na svom ognjištu.

On je rekao da je razgovarao o pomoći Kostajnici, Dubici i Nevesenju kao i Drvaru u FBiH, te da se radi o milionima i milionima pomoći kao i o aerodromu u Trebinju, gdje će Srbija direktno uložiti 74 miliona evra.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Banjaluci da će Srbija, osim izgradnje mosta na rijeci Savi kod Rače, finansirati i 100 miliona evra od ukupno potrebnih 136 miliona za izgradnju 17 kilometara auto-puta od Rače do Bijeljine.

"Možemo da pomažamo i pomagaćemo još više", rekao je Vučić na konferenciji za novinare nakon sjednice Savjeta za saradnju Republike Srpske i Srbije.

Vučić je istakao da je na sjednici Savjeta bilo riječi o infrastrukturi i povezivanju.

"Ako pažljivo pogledate, bez obzira na to da li ste iz Banjaluke ili Sarajeva, iz Doboja ili Maglaja, mi smo posle Drugog svetskog rata, a neću ni da pričam o stvarima između dva svetska rata, uvek ostajali bez međusobnih komunikacija, kao da je neko želeo da se napravi neprobojni zid na Drini i da nikakvu komunikaciju nemamo", naveo je Vučić.

On je rekao da nema nijednog auto-puta niti pruge i da je zato njegov prijedlog bio i tokom Berlinske konferencije i prilikom stvaranja regionalnog saveza "mini-šengena" da bude izgrađena pruga i Beograd - Sarajevo preko teritorija i Srpske i FBiH.

"Verujemo da ćemo u narednom periodu nekakav odgovor dobiti", naglasio je Vučić.

On je rekao da Srbija želi da pruži značajnu pomoć građanima Srpske kroz podršku izgradnje auto-puta do Bijeljine.

"Mi plaćamo izgradnju kompletnog mosta kod Rače preko Save. Republika Srpska i BiH neće imati nikakve troškove po tom pitanju. Spremni smo da platimo za tu dionicu i da pomognemo, da to bude naša velika, velika podrška razvoju Republike Spske - a to je izgradnja auto-puta do Bijeljine", naglasio je Vučić.

On je istakao da tu ima 17 kilometara od mosta do Bijeljine, ukupna procijenjena vrijednost radova je 136 miliona evra, i kako je obaviješten, nejveći dio eksproprijacije je završen, te će Srbija od tih 136 na sebe preuzeti 100 miliona evra.

"Reč je o ogromnom novicu. To znači da Srpska neće morati da brine o izvoznoj banci, zaduživanju i drugom. Srbija će taj deo preuzeti na sebe kakav će aranžaman i koliko godina unapred biti. Za nas je to važno jer će to značiti bližu vezu", rekao je Vučić.

Prema njegovim riječima, za Srpsku ostaje da se izgradi dionica Bijeljina - Brčko - Vukosavlje - Doboj, a dionica Dobo j- Prnjavor - Banjaluka je već izgrađen.

"Ostaje, naravno, za ljude iz FBiH i Srpske da grade komunikaciju Bijeljina - Tuzla - Sarajevo, što bi za nas bilo značajno", naglasio je Vučić.

On je rekao da će vjerovatno biti izložen kritikama u Srbiji zašto se ovoliko pruža pomoć.

"Ponosan sam na to, jer na taj način povezujemo i ceo region i pripadnike različitih naroda i naš srpski narod. Nemamo razloga da se plašimo da tako nešto javno kažemo i da tako nešto javno uradimo", naglasio je Vučić.

Prema njegovim riječima, Srbija "dođemo kao neki uspešan đak MMF-a" jer je prošla težak program između 2014. i 2017. godine, uspijeva da drži stopu javnog duga ispod 60 odsto, te bilježi najviši rast u regionu, i upravo zahvaljujući tome penzije i plate nešto brže rastu nego u drugim dijelovima regiona, a to može biti tako jer Srbija ima ubjedljivo najviše stranih direktnih investicija.

"Nije lako po tom pitanju boriti se sa Srbijom. Zato možemo da pomažemo i pomagaćemo još više", istakao je predsjednik Srbije u Banjaluci.

Komentarišući izjavu Bakira Izetbegovića, lidera SDA, da ne može garantovati da neće biti rata i da neće dozvoliti da "genocidaši" zavladaju BiH, Vučić je rekao da što se Srbije tiče želi partnerski odnos i sa Bošnjacima i sa Hrvatima te da "nam ne pada na pamet da ratujemo".