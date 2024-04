Vučić: Mir sa našom bošnjačkom braćom moramo da čuvamo po svaku cenu

BEOGRAD - Ono šta mi moramo da radimo zbog incidenata koji su se dogodili prethodnih dana u Novom Pazaru jeste da moramo da čuvamo mir po svaku cenu sa našom bošnjačkom braćom.

Poručio je ovo Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije nakon sastanka najvišeg rukovodstva Srbije i Republike Srpske.

"Ni zašta oni nisu krivi, oni su samo naterani da moraju da slušaju propagandu Sarajeva, kao što su morali da slušaju deset ili dvanaest godina kako sam snajperom ubijao oko Sarajeva, a nikad snajper takav nikakav nisam imao u svojim rukama u svom životu. Objavljeno je 9.200 tekstova o tome kako sam snajperom ubijao oko Sarajeva. Smo vidite s kakvim lažovima imate posla. I možete da demontujete koliko hoćete, ne vredi. Da bi pravili atmosferu žigosanja Srba i svega drugog. Svaku pruženu ruku nikada nisu hteli da prihvate. Nije im bilo do pijeteta, nije im bilo do toga da se poklonite bošnjačkim žrtvama. Nije im bilo do toga da položite cvet", rekao je Vučić.

Zapitao je sta je smisao toga, da li da ukinu Srpsku ili da osude srpski narod?

"Šta je smisao? Hoćete li dobiti veće žaljenje od Srba? Od onoga koje ste dobili? A znači ne tražite to, tražite nešto drugo. Pokažite nam šta je to što tražite. I onom lažovu i falsifikatoru što je pisao knjige protiv Srba, Bećiroviću da poručim samo jednu stvar, pošto se danas pravio pametan pa rekao nije problem u Dodiku nego u Vučiću. Hvala ti na tome. I ne znaš kakav si mi kompliment dao. Ja tebi taj kompliment ne mogu da dam. Jer ti si niko i ništa. Ne radiš ovo ti, ovo rade Nemci, Englezi i neki drugi. A ti si niko i ništa. Kao što si uvek je bio, sem sitnog lažova i falsifikatora", rekao je Vučić.

Poručio je da će se Srbija se boriti do posljednjeg trenutka, “do poslednje kapi znoja dati sve od sebe”.

"Pa ćemo da vidimo. Borba im neće biti laka. U svakom slučaju nas očekuje težak period", dodao je Vučić, prenosi Tanjug.

