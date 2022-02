Vučić: Na izborima u BiH najveći problem biće bošnjačko-hrvatski odnosi

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zatražio je poštovanje Dejtonskog sporazuma u Bosni i Hercegovini i primijetio da će na predstojećim izborima najveći problem biti bošnjačko-hrvatski odnosi.

Vučić se osvrnuo na uvođenje sankcija Miloradu Dodiku i dodao kako strancima uvijek kaže da ne razumije zašto to rade.

"Ne mislim da će sankcije doneti bilo kakav rezultat ni protiv Milorada Dodika, ni protiv njegovih saradnika. Ja strance pitam 'što ste dozvolili da se narušavaju pravila Dejtona?'. 'Što ne vratite šumarstvo i zemljište RS. Po Dejtonu to pripada RS, i ne postoji slovo po kojem se može tumačiti drugačije. Kada ih pitate što to ne vratite, kažu mora da prođe pet, šest meseci, da je to procedura", objasnio je on sinoć u emisiji "Cirilica" na TV Happy. "Kada su uzeli", primijetio je, "bilo je to u roku od jednog dana, a sada treba pola godine da to vrate".

"Kada treba da se pozivaju na Dejton on je dobar, a kada treba da naprave nešto onda govore da to nije u duhu Dejtona", istakao je on.

Na pitanje u vezi inicijative da Turska i Srbija pomognu u rješavanju problema u BiH, rekao je da ga je turski predsjednik Tajip Redžep Erdoan pitao da li je spreman da razgovarao tome i da mu je odgovorio da su za njega tema autoputevi.

"Ne znam šta da pričam o tome. Ajde da pričamo o autoputu do Kontromana, a vi nastavite do Sarajeva, to je lepo za Bošnjake, i lepo za Srbe. Uskoro kreću radovi na deonici od Duge Poljane ka Ivanjici, Arilju i Požegi. Kada to izgradimo biće potrebno 2,5 sata do Sarajeva za Bošnjake, a i za Srbe će biti dobro jer će moći brzo da putuju u BiH", kazao je on.

Zapitao je da li je autoput izraz srpske ekspanzije, kako to neki u BiH tvrde. "Neka dođu nama da izgrade autoput. Ovde lično ću da smislim pesmu i da im pevam, samo da izgrade 100 kilometara autoputa", dodao je Vučić i konstatovao da je uvijek lakše kritikovati nego raditi.

Tako je naveo kao primjer i autoput Niš-Priština, koji će, istina je, donijeti najviše koristi Albancima, ali, kako je rekao, će koristiti i Srbima u Gračanici, Kuršumliji, Žitorađu, Nišavskom okrugu, Toplici.

"Ajde da radimo nešto konkretno, pusti prazne političke priče", poručio je Vučić.