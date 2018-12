Vučić: Naravno da se neću izviniti Oriću

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se neće izviniti komandantu Armije RBiH u Srebrenici Naseru Oriću, koji je ranije rekao da će to tražiti od Vučića, najavivši i mogućnost tužbe zbog izjava povodom oslobađajuće presude Oriću i Sabahudinu Muhiću u Sudu BiH.

"Ja se naravno neću izviniti gospodinu Oriću. Spreman sam da trpim sve konsekvence. Meni je nešto drugo bilo strašnije. To što je on rekao ja njega u potpunosti razumem. Na navalentnog voditelja i ista takva pitanja on se trudio čak i da na relativno pristojan način govori da bi sebe iz svega toga izvukao, jer nije imao ništa drugo da kaže. Ali jedna rečenica koju je on izgovorio je mene u ljudskom smislu pogodila. On je rekao: 'Pozvala su me trojica advokata, srpskih, iz Beograda, da me zastupaju u tužbi protiv Vučića.' Zamislite ljude koji su se samoinicijativno javili velikom gospodinu, i veličanstvenom pravedniku, gospodinu Naseru Oriću da tuže predsednika njihove zemlje, da bi dokazali da Srbije nije u pravu i da nije bilo zločina Orićeve grupe nad Srbima. ", rekao je Vučić gostujući na Televiziji “Pink”.

Predsjednik Srbije rekao je da ga je "u ljudskom smislu" pogodila Orićeva rečenica da su mu se ponudila trojica srpskih advokata iz Beograda da ga zastupaju u toj tužbi i naveo da "to govori o tome koliko Srbi poštuju svoje žrtve".

Orić je ranije izjavio da će zbog izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučiča tražiti od njega javno izvinjenje.

"Taj čovjek je javno na televiziji izjavio da sam ja nekome vadio oči, prije nego što je optužnica i podignuta. Za to će mi se morati javno izviniti", rekao je Orić, a prenio "Faktor.ba".

Povezane vijesti:

Orić traži da mu se Vučić izvini i prijeti tužbom

Vučić: Očigledno da za nas Srbe neće biti pravde

Vučić: Samo fali da Glavašu za života podignu spomenik