Vučić: Ne mešamo se u unutrašnje stvari BiH i RS

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je notorna laž da je Srbija uputila policiju u Banjaluku povodom hapšenja Davora Dragičevića, te istakao da Srbija prati događaje u Banjaluci, ali da nema namjeru da se miješa u unutrašnje stvari BiH i RS.

"Niko to od nas nije tražio, niti se mi mešamo u unutrašnje poslove drugih zemalja ili entiteta. Ne mešamo se u poslove BiH, još manje u unutrašnje stavri RS unutar BiH", poručio je Vučić u izjavi novinarima, na pitanje o medijskim navodima da su srpski specijalci bili u Banjaluci tokom protesta.

Prenio je da Srbija prati događaje u Banjaluci i da želi da se sve završi mirno, kao i da vjeruje da takvu svjest imaju i nadležne institucije u RS.

"Sve drugo bi bilo naše brutalno mešanje u stvari u koje ne smemo da se mešamo. Videli ste kako se neki politicari ovdavde brutalno mešaju. Upitao bih ih: ''je l'' biste voleli da tako neko čini u našoj zemlji? Hoćete da postavimo sutra gvozdenu zavesu na Drini, kao što je Milošević Karadžiću?'", rekao je on.

"Mi da uvodimo sankcije i postavljamo nove granice na Drini taj film nećete gledati, zaključio je Vučić.

Rekao je da bezobrazluk i bezobzirnost pojedinih političara u Srbiji, kojima je, kaže, jedini smisao da kradu pare, koji izmišljaju i obmanjuju javnost gde god stignu, ne može da zaustavi.

"Laž za laži, sedam puta da se obraćam, ni tada ne bih stigao da odgovorim na polovinu neistina. Valjda je takvo vreme", primijetio je Vučić.

On je prenio da ga je bivši predsjednik Francuske Nikola Sarkozi nedavno u Abu Dabiju upitao kako misle da postoji bilo gdje u Evropi i zapadnom svjetu lider, jer taj čovjek ima samo jedan profil, svoje tijelo, glas i mozak, a mnogi, pa i u Srbiji, kaže Vučić, misle da su pametniji i da sve bolje znaju, pa još uz to imaju 20 do 30 profila lažnih i stavarnih.

"Kako mislite da dobijete tu bitku? Moje je da kažem građanima da sve što čuju tri ili četiri puta provere", naglasio je Vučić dodajući da se čudi kako je nekome ovako nešto moglo da padne na pamet.