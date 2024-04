Vučić: Ne smeta mi Bošnjački sabor, zašto njima smeta Vaskršnji?

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da nema ništa protiv Bošnjačkog sabora, da je Srbija spremna da ga pomogne i organizuje, ali da mu jako smeta kada se drugi bune zbog održavanja Vaskršnjeg sabora.

U izjavi novinarima drugog dana posjete Francuskoj, na konstataciju da mediji u Bosni i Hercegovini tvrde da se i ta zemlja naoružava, Vučić je rekao da se raduje tome da svi ljudi budu zadovoljni i da sve zemlje budu zadovoljne i da nema nikakav problem sa tim.

"Meni smeta nešto drugo. Kada smo zakazali Vaskršnji sabor digli su dreku i rekli da je to protivno ne znam čemu. To nije protivno ničemu, to je u skladu sa Dejtonskim sporazumom, sa paralelnim vezama koje imamo sa Republikom Srpskom. Onda su brže bolje zakazali Bošnjački sabor za 12. april, očekujući da ću ja da kažem da su oni gori od nas i da ću da se bunim. Ne, ja sam se obradovao", rekao je Vučić, prenosi Tanjug.

On je naveo da je, bez imalo ironije rekao da će država sve što bude mogla pomoći jer smatra da je važno da se okupljaju i da jedni druge čuju.

"Da kažu svi zajedno šta mi kao država treba da uradimo za Bošnjake koji žive i u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici, ali i u Beogradu, Novom Sadu i mnogim drugim gradovima u Srbiji. Nikakav problem nemam sa tim, potpuno sam otvoren za to", poručio je Vučić.

Dodao je da je logično što se Srbi iz Srbije sastaju sa Srbima iz RS, Srbi smo i jedni i drugi, kao što je logično i da se oni povezuju.

"I mi želimo da sa Bošnjacima radimo na taj način, da povežemo Bošnjake iz Pazara sa Bošnjacima iz Sarajeva, da izgradimo taj autoput, zato ćemo da gradimo tu vezu prema Kotromanu, prema Višegradu, pa nek njima ostaje nekih 90, 100 kilometara posle toga, u zavisnosti od deonice koje hoće do Sarajeva. Onda će moći iz Novog Pazara do Sarajeva za 2,5 sata da stignu. To zavisi od njih da li hoće ili neće", konstatovao je Vučić, prenosi Tanjug.

Kako je rekao, kada tako reagujete, onda ne znaju više šta da kažu.

"Rekli su, Vučić nas ponižava jer je rekao da hoće da plati. Ja sam rekao sam da nam nije problem da organizujemo to u Novom Pazaru. Rekao sam, mi ćemo da regulišemo sve, da pomognemo sve, možemo da organizujemo i u Novom Pazaru i u Beogradu. Bošnjački skup, nemamo nikakav problem sa tim", istakao je Vučić.

Jedino što mu smeta je kada neko poslije toga pravi veliku dramu kada to rade Srbi, jer ne smatra da postoji bilo kakav razlog za dramu.

"Ja hoću da čujem šta je to što zajednički možemo napraviti, naša budućnost je zajednička, a to što neki ne mogu da se izmaknu iz prošlosti i ne mogu da razumeju da treba da žive u budućnosti, da treba da razmišljaju o stopama svojih potomaka, a ne samo predaka, ja tu ne mogu da im pomognem", rekao je Vučić.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.