Vučić: Nije moj posao da obuzdavam Dodika

BEOGRAD – Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je danas da se Srbija ne miješa u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine i da dosadašnjim izjavama u vezi sa situacijom u toj zemlji ničim nije ugrozio BiH.

Istakao je i da nije njegov posao da "obuzdava" srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, kako to traže iz Sarajeva, a istovremeno ga optužuju da zadire u unutrašnja pitanja BiH.

Odgovarajući na pitanje novinara o takvim porukama iz Sarajeva, Vučić kaže da je on poslije sastanka sa liderima Srba iz Crne Gore i BiH govorio o politici Srbije prema BiH, koja se zasniva na poštovanju Dejtonskog sporazuma, poštovanju integriteta BiH i integriteta RS u BiH.

"Niko nije imao šta da zameri toj rečenici, niti imate šta da joj zamerite, ali su čak i novinari u Briselu pitali o kontroverznoj izjavi... Sta je u tome kontroverzno? Baš ništa. Ali je kontroverzno bilo to da su krenuli da napadaju Srbiju i mene što nisam obuzdao Dodika. To nije moj posao, ja to neću da radim, ja poštujem Dodika i ne pada mi na pamet da radim ono što vi želite i što je vaš posao", rekao je Vučić.

Nakon što je dan kasnije, kako kaže, rekao da smatra da je Dodik u pravu po pitanju odluke Ustavnog suda, neki su rekli da je njegovo "miješanje" skandalozno.

"Je li hoćete da se mešam ili ne? Neću više ništa od toga, ja sam rekao šta je politika Srbije. Radite svoj posao kako god hoćete", rekao je Vučić.

On je naveo da to, međutim, govori koliko je velika želja mnogih da pokažu krivca u Srbiji.

"Nemaju nikakvog stida što niko nije uhapšen za pokušaj linča u Srebrenici, nemaju stida kad u Srbiji prisustvuju skupovima na kojima našu zemlju proglašavaju za fašističku i traže specijalne statuse, a nemaju pravo na to, a ako bilo ko nedovoljno brani ono što bi oni zeleli da brani, govore da je zlikovac i autokrata", zaključio je Vučić