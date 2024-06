Vučić: Odnosi Srbije i Republike Srpske ne smeju nikad da trpe

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija i Republika Srpska nikad nisu prekršile dogovor postignut prije deset godina, da bez obzira na različita mišljenja - nikad ne smiju da trpe odnosi Srbije i Srpske.

Istakao je da je Dodik rekao jednu važnu stvar oko koje su se i dogovorili još prije deset godina, analizirajući sve greške iz istorije.

"Pre deset godina napravili smo prvi dogovor koji nikada nismo prekršili, a to je da Srbija i Srpska, bez obzira na to hoćemo li nekada imati različita viđenja stvari, drugačije mišljenje po određenim pitanjima, hoćemo li nekada lično biti u najboljima, ponekad ne u najboljim odnosima - da nikada ne smeju da trpe zbog toga naši odnosi", istakao je Vučić, te dodao da nije lako govoriti poslije Milorada Dodika, jer uvijek kako kaže, budete manje Srbin i sve što ste spremili da vi o temi govorite, morate po neku riječ da kažete i o onome o čemu je on govorio.

Naglasio je da taj dogovor podrazumijeva se nikada u Srbiji ne smije čuti loša riječ o Srpskoj i obrnuto, kao ni o onima koji vode Srbiju i Srpsku.

"U Prvom svetskom ratu izgubili smo 29 odsto svog življa, u Drugom svetskom ratu, preko 90 odsto onih koji su bili na pobedničkoj strani bili su našeg roda i to ne sme da se zaboravi i zato smatram da je mir naš ključni interes", rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na zajedničkoj sjednici vlada Srpske i Srbije.

Podsjetio je na period kada su se neki stidjeli srpskog naroda u Krajini.

"Nemojte da vas podsećamo kada smo se stideli našeg naroda u Krajini, do toga da uvek imamo nešto da kažemo onima sa druge strane Drine. Mi ovde imamo Hrvate, ali nikada ih nismo zvali srpski Hrvati, ta odredbnica važi samo za naš narod", naveo je Vučić.

Naveo je da je ponosan na to što je rođen u Beogradu.

"Nikada me niste čuli da sam govorio da sam zbog toga bolji od nekog drugog. Naš junački narod na KiM nikada nije i nikada neće dozvoliti da ostane bez svog imena i svoje srpske države ma koliko teško bil. Pred nama su teški dani zbog onoga što se dešava u Evropi i u svetu. Kad sila udari na silu, niko neće da kaže da je pobedio. To nas polako ali sigurno uvodi u veliku svetsku katastrofu.

Govorili smo i o dijalogu kao suštinskom načinu rešavanja problema između nas i Albanaca, ne postoji drugo rešenje, već poštovanje sporazuma, formiranju SZO i svemu drugom", rekao je on, prenosi RTRS.

- Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su u deklaraciji Svesrpskog sabora uvaženi mnogi zahtjevi Republike Srpske, ali da ne sadrži "razdruživanje", te da je Srbija uvijek uz Srpsku.

"U Deklaraciji nemamo razdruživanje i neću da ulazim u to", rekao je Vučić na zajedničkoj sjednici vlada Republike Srbije i Republike Srpske na Sverpskom saboru.

On je dodao da Srbija nikada neće ostaviti Srpsku na cjedilu, te da se problemi u BiH moraju rješavati u skladu sa Dejtonskim sporazumom.

Vučić je zahvalio predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku što razumije komplikovanost pozicije Srbije.

"Smatramo da je to sabornost i naša obaveza. Postoje tačke za koje mislim da nisam bio upućen u sve, ali sam prihvatio, zato što ne možemo mi da budemo ti koji će bolje od ljudi u Srpskoj da razumeju njihove probleme, nego oni sami", rekao je Vučić.

On je dodao da ovo nije pravdanje pred bilo kim, pred onima koji su tražili da se uopšte ne donese deklaracija i naglasio da je bio veoma čvrst u tome isto kao i u nastupu u UN kada je branio srpske nacionalne interese.

Prema njegovim riječima, srpski nacionalni interes je ekonomija, te da Srbija i Srpska moraju da se bore za napredak u ekonomiji, jer su se za jedinstvo srpskog naroda izborile danas i da ne treba da dozvole da to bilo ko sruši.

Vučić je rekao da se Srbija nada uskoro investicionom rejtingu i da je to uspjeh i Republike Srpske i najavio da će Srbija u ponedjeljak uplatiti 10 miliona evra za auto-put Sremska Rača-Bijeljina.

"Na tome moramo da radimo zajedno, računajući i druge u regionu - BiH, Sjevernu Makedoniju, Crnu Goru, Albaniju i Prištinu u okviru CEFTE i sve naše evorpske partnere", rekao je Vučić, prenosi Srna.

