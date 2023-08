Vučić: Tražimo od BiH da poštuje integritet Srbije, američke sankcije za nas ne postoje

BANJALUKA – Republika Srbija poštuje teritorijalni integritet BiH i od te zemlje očekuje da poštuje teritorijalni integritet Srbije u skladu s Poveljom Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava, rekao je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije na pres konferenciji u Banjaluci.

"To nije bio slučaj na glasanju u Savetu Evrope pa smo zamolili naše prijatelje iz BiH da ubuduće pokazuju poštovanje za teritorijalni integritet Srbije na isti način kao što mi pokazujemo poštovanje za teritorijalni integritet BiH", rekao je Vučić.

On je zahvalio Miloradu Dodiku, predsjedniku RS i rukovodstvu RS na toplom dočeku u Banjaluci za koji je rekao da je bio do sada najsrdačniji.

Što se tiče sankcija, rekao je da nije jednostavno kad vam najmoćnija zemlja na svijetu uvede sankcija, prvo Srbima na sjeveru Kosova, a da istovremeno ne kažnjava nikoga s albanske strane a koji bi, kako kaže, iz mnogo razloga trebalo da budu kažnjeni.

Rekao je da su poslije toga došle sankcije protiv direktora Bezbjednosno informativne agencije Srbije, umeđuvremenu sankcije Dodiku, a nakon toga i sankcije rukovodstvu RS.

"To nisu dečije igre to su za nas teške stvari ali vidite dovoljno je jasno protiv koga su sankcije podizane", rekao je on i dodao da se time može dovesti u pitanje nepristrasnost onih koji ih uvode. Rekao je da sankcije uvijek donose pogrešne efekte, a sankcije protiv rukovodstva RS smatraju neprimjerenim i nezasluženim.

Rekao je da će se prema sankcionisanim osobama odnositi kao da ne postoje i neće se s njima saglasiti.

Vučić je rekao da ne može da razumije zašto "neko" nije želio da glasa da se u Bijeljini otvori konzulat Srbije, uz zahvalnost Željki Cvijanović i Željku Komšiću, članovima Predsjedništva BiH, što su tu odluku podržali.

"Ne razumem zašto su neki glasali protiv ako smo mi dali sve dozvole za otvaranje bh. konzulata u Novom Pazaru, nemamo problem nikakav ako želite da otvorite u Nišu dobro došli, u Čačku, gde god želite, daćemo vam dozvolu u roku od dva dana", rekao je on i dodao da Srbija želi da sarađuje s BiH na svim projektima, uključujući i Otvoreni Balkan.

Na pitanje novinara N1 da prokomentariše apel Milorada Dodika, predsjednika RS, da se Srbija izjasni o legitimnosti Kristijana Šmita na poziciji visokog predstavnika, Vučić je rekao da se s Dodikom dogovorio da o ovom pitanju ne govore javno.