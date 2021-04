Vučić: Zadovoljan sam ako BiH raste brže

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da Srbija treba da dobije pravično jrešenje za mnoga pitanja i ništa više od toga.

Vučić je za "FACE TV" rekao da se uvijek zalagao za rješavanje problema, a ne, na primjer, za zamrznuti konflikt sa Albncima.

Na pitanje šta to Srbija treba da dobije, Vučić odgovara da "Srbija treba da dobije pravično rešenje za mnoga pitanja i ništa više od toga". Dodaje i da se na Zapadnom Balkanu ne može praviti mir tako što se unizi jedan narod.

Kako dalje ističe, obazriv je kada govori o regionalnim pitanjima i navodi da je apsolutni interes Srbije mir i stabilnost.

Vraćajući se na pitanje o tome šta Srbija treba da dobije i komentar voditelja da mu to zvuči kao da "Srbija treba da dobije polovinu BiH koja nosi naziv po vašem narodu", misleći na Republiku Srpsku, Vučić ističe - "Nije mi to palo na pamet".

Kaže da Republiku Srpsku voli, a da BiH poštuje, i zato, ističe, postavlja pitanje - "Zašto želite da predstavite neprijatelja tamo gde ga nema?"

"Ako je problem što je Srbija snažnija nego što je bila, u svakoj oblasti, ja se time ponosim, ali time treba da budu zadovoljni i ljudi u BiH. Ja sam zadovoljan ako BiH raste brže jer bismo i mi tada živeli bolje. Moja ideja što se tiče Balkana je drugačija. Ja sam jedan od retkih koji ne mora da se dodvorava svima u svetu, moja inicijativa je da mi na Balkanu sarađujemo", objašnjava predsjednik Srbije.

Kada je u pitanju aktuelna priča sa prekrajanjem granica na Balkanu prema famoznom "non pejperu" koji dolazi iz Slovenije, na konstataciju da Milorad Dodik i Aleksandar Vulin govore ono što predsjednik Vučić misli, odgovara:

"Prvo, Milorad Dodik je vrlo inteligentan čovek i on je sve samo ne neko ko sluša ili sprovodi ono što ja govorim. Oni ima svoju politiku, ja ga poštujem, i mi ne moramo da mislimo po svim pitanjima isto, al i ja neću reći ništa protiv njega. Nisam mutav, u moje ime ne mora niko da govori. Uvek govorim sve u lice što mislim. Ono što mislim to i kažem, a ono što kažem to i radim. Što se tiče Aleksandar Vulina – on je moj dugogodišnji prijatelj, ali on ima drugačije viđenje mnogih stvari nego što ih ja vidim. Ja ne vidim sebe kao predsednika svih Srba, nego kao predsednika građana Republike Srbije“, kaže Vučić.

Predsjednik Srbije navodi da nije vidio "non pejper", ali je vidio ono što se objavljivalo u medijima. Ipak, kaže, ne odgovara mu šta je tu vidio.

"Ne samo da nisam učestvovao u pisanju, već ga nisam ni video. Video sam špekulacije u medijima. Video sam da tu ima svačega oko Kosova... Vi kažete u tome da će Srbija da prizna nezavisno Kosovo, da će da se odrekne Preševa i Bujanovca da bi dobila Republiku Srpsku - ništa od toga nije realno i neće se dogoditi", kaže i ističe da Srbija poštuje integritet BiH.

Navodi da je previše licemjerja oko te priče.

"Kada pitaju političare u Bosni za Kosovo za njih je Kosovo nezavisno, i za Komšića i za Izetbegovića. Izvinite, ko ste vi da rušite integritet Srbije, da komadate Srbiju, a da svakom Srbinu zamerate ono što ste sebi dozvolili i unapred oprostili najviši predstavnici BiH", ističe Vučić.

Upitan da li je logično da ako političari iz BiH mogu cijepaju Srbiju, da li to znači da Srbija može da cijepa BiH, predsjednik Srbije ističe:

"Nama ne treba teritorija".

Upitan zašto su vojne vježbe sve češće i zašto postoji sve jača Vojska Srbije, Vučić odgovara: "A zašto postoji vojska u BiH?".

"Srbe u Srbiji nemojte da umirujete. Neće biti rata. To je vojska koja treba da brani našu zemlju od svakoga ko pomisli da može da nas napadne. U regionu se svi naoružavaju. Do pre dve godine Hrvatska je imala snažniju vojsku, kako vam to nije smetalo tad? Mi to radimo da bismo čuvali svoju zemlji i da bismo preventivno delovali", objašnjava.

Upitan da da garanciju da neće biti rata, ističe:

"Moja reč vredi mnogo, mngo više nego što vredi reč mnogih drugih. Hoćemo mir".

Dodaje da je njegov cilj da bude upamćen po dobru.

"Da li mogu da ostanem zapamćen po dobru u Srbii ako bi vodio rat sa Bošnjacima?", upitao je predsjednik Srbije.

(B92)