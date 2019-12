Vučić: Zašto smeta očuvanje RS

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naglasio je da je Srbija u svojoj Strategiji nacionalne bezbjednosti navela da je njen posao da čuva Republiku Srpsku i pomogne njenom očuvanju u okviru BiH, te upitao šta tu smeta predsjedavajućem Predsjedništva BiH Željku Komšiću.

"A, šta vam tu smeta, je li to imate neke planove da uništite Republiku Srpsku? Je li to problem? Šta vam smeta to što ćemo da poštujemo Dejtonski sporazum i pomognemo očuvanju Republike Srpske u okviru BiH?", upitao je Vučić.

On je rekao da je prije tri-četiri dana Komšić rekao da je, što se njega tiče, Kosovo nezavisno i to je završena priča.

"To, inače ne radite. Posebno ne radite ako ste iz BiH koja nije priznala Kosovo. Prećutao sam, reč nisam rekao", rekao je Vučić novinarima u Subotici.

Vučić je upitao šta je problematično u tome što Srbija poštuje Dejtonski sporazum i pomaže očuvanju Republike Srpske, na šta sve vrijeme i ukazuje.

"Mi nismo rekli - Republika Srpska da se ujedinjuje sa Srbijom. Samo smo rekli - očuvanje Republike Srpske u okviru BiH. A, vi nam kažete - Kosovo je nezavisno. I vi ste ljuti, a mi nismo. Kao što vidite, ćutim opet, samo objasnim o čemu je reč", rekao je Vučić.

Prema njegovim riječima, onaj ko ćuti, ko neće da vrijeđa i ne odgovara na takav način, ne radi to što osjeća bilo kakvu slabost, nego zato što želi dobre odnose sa svima.

"Mi moramo da živimo zajedno, tako da sam siguran da, onoliko koliko mi poštujemo njihove interese i integritet BiH, uveren sam da će i oni razumeti da je važno da poštuju integritet Srbije, vitalne i nacionalne interese srpskog naroda i državne interese Srbije", poručio je Vučić.

Prijedlogom strategije nacionalne bezbjednosti Srbije utvrđena je obaveza očuvanja i zaštite srpskog naroda gdje god da živi, a očuvanje Republike Srpske postavljeno kao prioritet spoljne politike.