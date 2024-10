Vučić i Erdogan pričali o BiH i Srpskoj

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je sa turskim predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoganom razgovarao i o situaciji na Balkanu, kao i da je jasno govorio o politici Srbije, poštovanju javnog prava, o situaciji u BiH i podršci intergritetu BiH i Republike Srpske unutar BiH.

On je na konferenciji za novinare rekao da je zahvalan Turskoj i Erdoganu na razumjevanju i jer su htjeli da nas čuju.

"Visoko cenimo poziciju politike Erdogana koji vodi nezavisnu suverenu zemlju u interesu naroda, a ne durgih sila. Mi smo mnogo manja zemlja i trudimo se da vodimo svoju politiku. To je još jedan od mostova Ankare i Beograda i uveren sam da ćemo to da pretvorimo u bolje rezultate i da nam trgovinska razmena pređe tri i četiri milijarde evra. To će utvrditi mir na Balkanu", rekao je Vučić, prenosi Tanjug.

Dodao je i da će naredna sjednica Visokog saveta biti održana u Ankari, kao i da se nada da će se uskoro pohvaliti dobrim rezultatima.

"Nadam se i da će Erdogan uskoro opet posetiti Srbiju i da ćemo otići u narod i da otvaramo različite deonice u kojima su učestvovale turske kompanije", zaključio je Vučić.

