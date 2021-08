Vučić o inicijativi za smjenu Dodika: Opasan presedan, Srbija to neće prihvatiti

BLED - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ne očekuje da Kristijan Šmit, kojeg Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika, smijeni srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, te ističe da bi takav potez, ako bi i bio učinjen, predstavljao vrlo opasan presedan i da Srbija takvu odluku nikada ne bi priznala.

"To ne bi bilo zasnovano na volji naroda. Takvih odluka neće biti, jer ne bi smelo da ih bude", rekao je Vučić za TV "Pink" u Sloveniji, gdje je doputovao uoči sutrašnjeg početka Bledskog strateškog foruma.

Govoreći o izjavi bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Šefika DŽaferović da očekuje da Šmit pomogne da "profunkcioniše BiH", uključujući i smjenu Dodika, Vučić je rekao da poznaje Šmita i misli da on tako nešto ne bi uradio jer bi predstavljalo veoma opasan presedan.

"Ako to i uradi, Srbija to neće nikada priznati. To bi bilo toliko opasno da ja nemam reči! Zamislite da je Dodik to tražio za nekoga od njih. A mi koji imamo da utičemo na Dejtonski sporazum, odnosno njegovo sprovođenje, nama bi rekli da se mešamo i da ga opstruišemo, to je potpuno neosnovano. Mi ne želimo da rušimo integritet ni Srbije ni BiH", rekao je Vučić.

On je podsjetio da je već mnogo puta pokušao da pokrene dijalog između Srba i Bošnjaka, koji moraju da se poštuju i da razmišljaju o budućnosti.

"Nudio sam tu vrstu strateškog dijaloga i posle linča u Srebrenici pre pet-šest godina. Neke teme su neprihvatljive za srpski narod. Srbija neće prihvatiti odluku da Dodik bude smenjen, ukoliko dođe do toga", kategoričan je Vučić.

On je istakao da će Srbija uvijek pomagati razvoj Republike Srpske.

"Nama je cilj da se spojimo i sa Tuzlom i sa Sarajevom auto-putem", rekao je predsjednik Srbije.